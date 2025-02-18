"Неплохо": как россияне оценили встречу с делегацией США в Эр-Рияде

Встреча делегаций РФ и США в столице Саудовской Аравии продолжалась более четырех часов. В частности, помощник Путина ответил, что российский президент сам решит, когда начнутся переговоры по войне в Украине.

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Переговоры российской и американской делегаций в Эр-Рияде завершились. Об этом пишет Reuters.

Первая за несколько лет встреча делегаций РФ и США в столице Саудовской Аравии продолжалась более четырех часов с 15-минутной паузой и перерывом на ланч.

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что понимания относительно встречи Владимира Путина и Дональда Трампа пока нет, однако оно может появиться по итогам встречи делегаций стран в Эр-Рияде. Также он сказал, что российский президент готов к переговорам с Владимиром Зеленским, хотя его "правомочность вызывает сомнения".

Российскую сторону представляли министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. В делегацию США вошли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

По словам Ушакова, переговоры прошли "неплохо", а РФ и США договорились учитывать интересы друг друга.

В то же время россиянин отметил, что "пока трудно сказать", что Россия и США сближаются, но об этом якобы говорили во время встречи. В частности, российская и американская делегации провели "очень серьезный разговор по всем вопросам".

Отвечая на вопрос, могут ли Трамп и Путин встретиться до конца февраля, Ушаков сказал: "Нужна плотная работа делегаций двух стран. Мы к этому готовы, но еще рано говорить о конкретном периоде, конкретных датах встречи лидеров".

В частности, помощник Путина ответил, что российский президент сам решит, когда начнутся переговоры по войне в Украине.

"Американцы должны назначить своих представителей, а мы назначим своих, и потом, наверное, работа пойдет... Президент сам решит (кто войдет в команду РФ — ред.)", — сказал Ушаков в эфире "Первого канала".

Напомним, переговоры в Саудовской Аравии открывают широкие возможности для России, по данным Sky News.

Ранее сообщалось о том, что Путин готов к встрече с Зеленским.