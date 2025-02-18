"Хватаются обеими руками": переговоры в Эр-Рияде открывают широкие возможности для РФ: анализ Sky News

По словам журналистов, фото российских официальных лиц за столом переговоров с представителями США служат "очень мощной визуальной валютой" для Москвы.

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Россия может многое получить от переговоров с официальными лицами США в Саудовской Аравии. Об этом пишет Sky News со ссылкой на своего московского спецкора Айвора Беннетта.

По его словам, фото российских официальных лиц за столом переговоров с представителями США служат "очень мощной визуальной валютой" для Москвы.

"Это начало возвращения России обратно" в международное сообщество, и за такую возможность они "хотят ухватиться обеими руками", — сказал он, добавив, что Москва стремится по максимуму использовать встречу с американцами, пока Европа и Украина наблюдают со стороны.

Великобритания играет "ключевую" роль в переговорах с Трампом

Запланированная встреча премьер-министра Великобритании сэра Кира Стармера с Дональдом Трампом в Белом доме на следующей неделе приобрела новое значение после вчерашнего спешно организованного саммита европейских лидеров, об этом сказал бывший посол Великобритании в США Ким Даррок.

По его словам, премьер-министр "довольно быстро стал ключевой фигурой для Европы", поскольку он станет первым лидером с континента, который проведет личные переговоры с президентом США после всплеска дипломатической активности на этой неделе.

Заявление Стармера о том, что он готов развернуть британские войска в поддержку потенциального мирного соглашения в Украине, дало ему "определенную репутацию, чтобы пройти через двери Белого дома и быть услышанным".

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Войска Великобритании в Украине: акции оборонных компаний взлетели на 4 млрд, — The Telegraph

Журналисты также ссылаются на публикацию ISW. Вашингтонские аналитики считают, что Россия стремится "вбить клин между США и Европой".

Отмечается, что глава МИД РФ Сергей Лавров и бывший замглавы МИД "категорически отвергли участие Европы в будущих мирных переговорах", а также обвинили европейские страны в "агрессивности" по отношению к России. Василий Небензя заявил, что ЕС и Великобритания "неспособны" достичь какого-либо соглашения с Россией.

По данным ISW, ранее Кремль обвинял НАТО в "заговоре и подготовке к будущей войне с Россией", но теперь их внимание было приковано к Европе.

"Российские обвинения в том, что европейские страны и ЕС в целом действуют агрессивно по отношению к России, являются заметным информационным искажением и, вероятно, указывают на новые попытки Кремля вбить клин между США и Европой, воспользовавшись напряженностью, очевидной на недавней Мюнхенской конференции по безопасности".

Напомним, что Путин готов к переговорам с Зеленским: в Кремле указали на юридические аспекты.

Также сообщалось, что в РФ рассказали о первых итогах встречи в Эр-Рияде.