"Хапаються обома руками": переговори в Ер-Ріяді відкривають широкі можливості для РФ: аналіз Sky News

За словами журналістів, фото російських офіційних осіб за столом переговорів із представниками США слугують "дуже потужною візуальною валютою" для Москви.

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Росія може багато чого отримати від переговорів з офіційними особами США в Саудівській Аравії. Про це пише Sky News із посиланням на свого московського спецкора Айвора Беннетта.

За його словами, фото російських офіційних осіб за столом переговорів із представниками США слугують "дуже потужною візуальною валютою" для Москви.

"Це початок повернення Росії назад" у міжнародну спільноту, і за таку можливість вони "хочуть вхопитися обома руками", — сказав він, додавши, що Москва прагне максимально використати зустріч з американцями, поки Європа й Україна спостерігають збоку.

Велика Британія відіграє "ключову" роль у переговорах із Трампом

Запланована зустріч прем'єр-міністра Великої Британії сера Кіра Стармера з Дональдом Трампом у Білому домі наступного тижня набула нового значення після вчорашнього спішно організованого саміту європейських лідерів, про це сказав колишній посол Великої Британії у США Кім Даррок.

За його словами, прем'єр-міністр "досить швидко став ключовою фігурою для Європи", оскільки він стане першим лідером з континенту, який проведе особисті переговори з президентом США після сплеску дипломатичної активності цього тижня.

Заява Стармера про те, що він готовий розгорнути британські війська на підтримку потенційної мирної угоди в Україні, дала йому "певну репутацію, щоб пройти через двері Білого дому та бути почутим".

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Журналісти також посилаються на публікацію ISW. Вашингтонські аналітики вважають, що Росія прагне "вбити клин між США і Європою".

Зазначається, що глава МЗС РФ Сергій Лавров і колишній заступник глави МЗС "категорично відкинули участь Європи в майбутніх мирних переговорах", а також звинуватили європейські країни в "агресивності" щодо Росії. Василь Небензя заявив, що ЄС і Великобританія "нездатні" досягти будь-якої угоди з Росією.

За даними ISW, раніше Кремль звинувачував НАТО в "змові та підготовці до майбутньої війни з Росією", але тепер їхня увага була прикута до Європи.

"Російські звинувачення в тому, що європейські країни і ЄС загалом діють агресивно щодо Росії, є помітним інформаційним спотворенням і, ймовірно, вказують на нові спроби Кремля вбити клин між США і Європою, скориставшись напруженістю, очевидною на нещодавній Мюнхенській конференції з безпеки".

Нагадаємо, що Путін готовий до переговорів із Зеленським: у Кремлі вказали на юридичні аспекти.

Також повідомлялося, що у РФ розповіли про перші підсумки зустрічі в Ер-Ріяді.