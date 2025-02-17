Війська Великої Британії в Україні: акції оборонних компаній злетіли на 4 млрд, — The Telegraph

За словами Пітера Ріккетса, радника з питань національної безпеки при Девіді Кемероні, британським солдатам, можливо, доведеться воювати з росіянами. Після заяв про миротворців в Україні капіталізація найбільшої оборонної компанії Європи BAE Systems досягла 48 млрд євро.

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Капіталізація найбільших оборонних компаній Великої Британії зросла до 4,81 млрд євро після заяв прем'єр-міністра сера Кіра Стармера про "готовність і бажання" розмістити миротворчі війська в Україні. Про це пише The Telegraph.

Фондовий індекс FTSE 100 компанії BAE Systems зріс більше, ніж в інших оборонних підприємств, вартість акцій збільшилася на 6% — найбільший показник за останні 18 місяців, що додало ринковій капіталізації 2 млрд фунтів стерлінгів (2,40 млрд євро) — наразі компанію оцінюють у 40 млрд фунтів стерлінгів (48 млрд євро).

Акції Rolls-Royce — ще одного відомого британського військового підрядника — збільшилися на 1,5%.

Зростання акцій спровокували заяви глави Білого дому Дональда Трампа про те, що він відмовиться від Європи, щоб укласти мирну угоду з Росією. Своєю чергою, британський прем'єр-міністр заявив, що не буде легковажно наражати на небезпеку британських військовослужбовців чоловіків і жінок, але все ж таки є ймовірність, що зрештою доведеться відправити британські війська.

Найбільша оборонна компанія BAE Systems також входить до десятки найбільших світових виробників зброї. Вона вже відіграла значну роль в Україні, співпрацюючи з НАТО в тому, що стосується підтримки та навчання ЗСУ.

У листопаді компанія BAE заявила, що відкриє в Шеффілді артилерійський завод вартістю 30 млн євро, де вироблятимуть буксировані гаубиці M777, яким надають перевагу українські артилеристи. BAE випускає та обслуговує програми щодо винищувачів F-35, літаків Typhoon і підводних човнів Dreadnought.

Акції QinetiQ Group, іншого оборонного підрядника, зросли на 3%, а британського виробника військових датчиків Senior — на 2.4%.

Британські війська можуть воювати в Україні

Британія армія

Колишній британський дипломат заявив, що непокоїться щодо того, що військових можуть зрештою направити на війну в Україну.

Лорд Пітер Ріккетс, колишній радник з питань національної безпеки Девіда Кемерона, заявив, що можлива роль британських військових у війні в Україні має бути "дуже чітко" окреслена. А також що робитимуть миротворці, якщо режим припинення вогню буде порушено.

Важливо

Україні потрібні миротворці з країн глобального півдня, а не Європи, — Foreign Policy

"Особисто я підтримую миротворців. У тому розумінні, що цей термін означав у минулому, коли війська розміщували між двома потенційними противниками, і вони були готові до бою, щоб зберегти мир", — пояснив він, додавши, що це може означати, що британським солдатам, можливо, доведеться воювати з росіянами.

За його словами, він не вважає, що Москва погодиться на миротворчий контингент, складений виключно з друзів України.

"Вони ходять бачити своїх друзів теж, тому, можливо, китайські, іранські чи інші війська будуть розміщені на лінії. Думаю, кращою ідеєю були б стабілізаційні сили Європи в Україні, але не обов'язково на передовій", — додав колишній дипломат.

Нагадаємо, що, за даними DeepState, війська РФ окупували село і просунулися поблизу чотирьох населених пунктів в Україні.

Також повідомлялося, що США запропонували розмістити в Україні миротворців із Бразилії або Китаю.