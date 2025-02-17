Войска Великобритании в Украине: акции оборонных компаний взлетели на 4 млрд, — The Telegraph

По словам Питера Риккетса, советника по вопросам национальной безопасности при Дэвиде Кэмероне, британским солдатам, возможно, придется воевать с россиянами. После заявлений о миротворцах в Украине капитализация крупнейшей оборонной компании Европы BAE Systems достигла 48 млрд евро.

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Капитализация крупнейших оборонных компаний Великобритании выросла до 4,81 млрд евро после заявлений премьер-министра сэра Кира Стармера о "готовности и желании" разместить миротворческие войска в Украине. Об этом пишет The Telegraph.

Фондовый индекс FTSE 100 компании BAE Systems вырос больше, чем у других оборонных предприятий, стоимость акций увеличилась на 6% — наибольший показатель за последние 18 месяцев, что добавило рыночной капитализации 2 млрд фунтов стерлингов (2,40 млрд евро) — сейчас компания оценивается в 40 млрд фунтов стерлингов (48 млрд евро).

Акции Rolls-Royce — еще одного видного британского военного подрядчика — увеличились на 1,5%.

Рост акций спровоцировали заявления главы Белого дома Дональда Трампа о том, что он откажется от Европы, чтобы заключить мирное соглашение с Россией. В свою очередь, британский премьер-министр заявил, что не будет легкомысленно подвергнуть опасности британских военнослужащих мужчин и женщин, но все же есть вероятность, что в конечном итоге придется отправить британские войска.

Крупнейшая оборонная компания BAE Systems также входит в десятку крупнейших мировых производителей оружия. Она уже сыграла значительную роль в Украине, сотрудничая с НАТО в том, что касается поддержки и обучения ВСУ.

В ноябре компания BAE заявила, что откроет в Шеффилде артиллерийский завод стоимостью 30 млн евро, где будут производиться буксируемые гаубицы M777, которые предпочитают украинские артиллеристы.

BAE выпускает и обслуживает программы по истребителям F-35, самолетам Typhoon и подводным лодкам Dreadnought.

Акции QinetiQ Group, другого оборонного подрядчика, выросли на 3%, а британского производителя военных датчиков Senior — на 2.4%.

Британские войска могут воевать в Украине

Британия армия

Бывший британский дипломат заявил, что беспокоится относительно того, что военных могут в конце концов направить на войну в Украину.

Лорд Питер Риккетс, бывший советник по вопросам национальной безопасности Дэвида Кэмерона, заявил, что возможная роль британских военных в войне в Украине должна быть "очень четко" очерчена. А также что будут делать миротворцы, если режим прекращения огня будет нарушен.

Важно

Украине нужны миротворцы из стран глобального юга, а не Европы, — Foreign Policy

"Лично я поддерживаю миротворцев. В том понимании, что этот термин означал в прошлом, когда войска размещали между двумя потенциальными противниками, и они были готовы к бою, чтобы сохранить мир", — объяснил он, добавив, что это может означать, что британским солдатам, возможно, придется воевать с россиянами.

По его словам, он не считает, что Москва согласится на миротворческий контингент, составленный исключительно из друзей Украины.

"Они ходят видеть своих друзей тоже, поэтому, возможно, китайские, иранские или другие войска будут размещены на линии. Думаю, лучшей идеей были бы стабилизационные силы Европы в Украине, но не обязательно на передовой", — добрил бывший дипломат.

Напомним, что, по данным DeepState, войска РФ оккупировали село и продвинулись вблизи четырех населенных пунктов в Украине.

Также сообщалось, что США предложили разместить в Украине миротворцев из Бразилии или Китая.