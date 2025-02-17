ВС РФ оккупировали село и продвинулись вблизи 4 населенных пунктов: детали от DeepState (карта)

В Генеральном штабе не комментировали информацию об оккупации села Серебряное в Покровском районе, однако сообщали о штурмах других населенных пунктов.

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Армия Российской Федерации продолжает наступать и продвигаться. В частности, согласно данным аналитиков проекта DeepStat от 17 февраля враг оккупировал село Серебряное в Донецкой области и продвинулся вблизи населенных пунктов Дачное, Новоселки и Улаклы Донецкой области и возле села Фиголевская Харьковской области.

В частности, аналитики отметили об оккупации россиянами села Серебряное в Покровском районе Донецкой области.

Фото: DeepStateMAP

Вооруженные силы Российской Федерации также продвинулись вблизи села Дачное Покровского района Донецкой области.

Фото: DeepStateMAP

Также оккупанты имели определенный успех вблизи Новоселок Волновахского района Донецкой области.

Фото: DeepState

Россияне также продвинулись вблизи села Фиголевка Купянского района Харьковской области.

Кроме этого, ВС РФ имели определенный успех в селе Улаклы Волновахского района Донецкой области.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили, что за прошедшие сутки состоялось 129 боевых столкновений. Россияне нанесли 2 ракетных и 95 авиационных ударов, применили 5 ракет и сбросили 141 управляемую авиабомбу. Также было совершено более 5500 обстрелов, из них 124 — из реактивных систем залпового огня, привлечено 2932 дрона-камикадзе.

В частности, 40 атак отражено на Покровском направлении. Больше всего было недалеко от населенных пунктов Водяное Второе, Елизаветовка, Луч, Лисовка, Песчаное, Удачное, Успеновка, Надиевка, Алексеевка, Андреевка, Дачное и Улаклы.

Также в Генштабе отметили, что Силы обороны Украины продолжают ВС РФ на Новопавловском направлении. В районах населенных пунктов Константинополь, Бурлацкое, Новоочеретоватое и Новоселка россияне 18 раз пытались прорвать украинские позиции.

Напомним, в субботу, 15 февраля, стало известно об оккупации села Янтарное в Донецкой области. Тогда в Генштабе ВСУ подтвердили, что россияне атаковали в районе Янтарного, однако информацию об оккупации этого населенного пункта не комментировали.

На следующий день, 16 февраля, ВС РФ штурмовали Константинополь и Улаклы в Донецкой области. Основную часть российской техники, которую привлекли к штурмам Константинополя, украинские бойцы уничтожили.