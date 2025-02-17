ВС РФ оккупировали село и продвинулись вблизи 4 населенных пунктов: детали от DeepState (карта)
В Генеральном штабе не комментировали информацию об оккупации села Серебряное в Покровском районе, однако сообщали о штурмах других населенных пунктов.
Армия Российской Федерации продолжает наступать и продвигаться. В частности, согласно данным аналитиков проекта DeepStat от 17 февраля враг оккупировал село Серебряное в Донецкой области и продвинулся вблизи населенных пунктов Дачное, Новоселки и Улаклы Донецкой области и возле села Фиголевская Харьковской области.
В частности, аналитики отметили об оккупации россиянами села Серебряное в Покровском районе Донецкой области.
Вооруженные силы Российской Федерации также продвинулись вблизи села Дачное Покровского района Донецкой области.
Также оккупанты имели определенный успех вблизи Новоселок Волновахского района Донецкой области.
Россияне также продвинулись вблизи села Фиголевка Купянского района Харьковской области.
Кроме этого, ВС РФ имели определенный успех в селе Улаклы Волновахского района Донецкой области.
В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили, что за прошедшие сутки состоялось 129 боевых столкновений. Россияне нанесли 2 ракетных и 95 авиационных ударов, применили 5 ракет и сбросили 141 управляемую авиабомбу. Также было совершено более 5500 обстрелов, из них 124 — из реактивных систем залпового огня, привлечено 2932 дрона-камикадзе.
В частности, 40 атак отражено на Покровском направлении. Больше всего было недалеко от населенных пунктов Водяное Второе, Елизаветовка, Луч, Лисовка, Песчаное, Удачное, Успеновка, Надиевка, Алексеевка, Андреевка, Дачное и Улаклы.
Также в Генштабе отметили, что Силы обороны Украины продолжают ВС РФ на Новопавловском направлении. В районах населенных пунктов Константинополь, Бурлацкое, Новоочеретоватое и Новоселка россияне 18 раз пытались прорвать украинские позиции.
Напомним, в субботу, 15 февраля, стало известно об оккупации села Янтарное в Донецкой области. Тогда в Генштабе ВСУ подтвердили, что россияне атаковали в районе Янтарного, однако информацию об оккупации этого населенного пункта не комментировали.
На следующий день, 16 февраля, ВС РФ штурмовали Константинополь и Улаклы в Донецкой области. Основную часть российской техники, которую привлекли к штурмам Константинополя, украинские бойцы уничтожили.