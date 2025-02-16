"Посчитать трудно": ВС РФ штурмовали Константинополь и Улаклы в Донецкой области, — DeepState

Аналитики уточнили, что основную часть российской техники, которую задействовали в штурмах Константинополя, украинские бойцы уничтожили. Накат на село Улаклы был более "результативный" для оккупантов.

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15 февраля российские оккупационные войска проводили штурмовые действия в направлении Константинополя и Улаклов в Донецкой области. Об этом сообщили аналитики DeepState.

"Посчитать точное количество привлеченной техники на Константинополь трудно, ведь оно варьируется от 20 до 37", — говорится в сообщении.

Аналитики уточнили, что основная часть этой техники была уничтожена.

"Пехота противника рассредоточилась на южных окраинах Константинополя, а также в районе лесополосы возле точки 127.2. Одна ББМ умудрилась проехать поселок и выехала на дорогу на Багатир, высадила пехоту и была поражена во время отката", — отметили в DeepState.

По данным аналитиков, Константинополь частично зачищен, но стабилизационные действия пока продолжаются. Вероятно, что врагу не дадут пока закрепиться там.

Карта боевых действий Фото: DeepState

На село Улаклы Донецкой области накат россиян был меньше — силами от 8 до 10 единиц техники, утверждают аналитики.

"Сейчас ка*апская пехота рассредоточилась в восточной части села и закрепляется. Данный маневр значительно затрудняет жизнь подразделений Сил Обороны, которые находятся восточнее", — отметили в DeepState.

Напомним, аналитики DeepState заявили, что 15 февраля был самым тяжелым днем в 2025 году, поскольку россияне существенно усилили атаки.

15 февраля Минобороны сообщило, что бригада "Магура" впервые применила снаряд с лазерным наведением.