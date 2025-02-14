Штурмуют группами и преобладают в дронах: россияне продвинулись в районе реки Оскол, — Deepstate

В то же время, по информации аналитиков проекта, Силы обороны не справляются с удержанием обороны, а местное командование — со своими задачами.

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Вооруженные силы Российской Федерации продвигаются в районе реки Оскол в Харьковской области. Враг имеет успех в районе поселка Двуречного и села Новомлинск и закрепляется на местности, сообщают аналитики проекта DeepState.

Фото: DeepState

Кроме этого, россияне увеличили контроль в направлении села Фиголевка и зашли на южные его окраины. Аналитики отметили, что ВС РФ заняли еще один район в Двуречной.

"Проблемы: противник продолжает насыщать местность своей пехотой, но штурмует, как правило, группа из нескольких кац*пов, которая прячется в посадках, домах, руинах и тому подобное. Не хватает экипажей, чтобы их убивать", — говорится в сообщении.

По информации аналитиков у россиян значительное преимущество в FPV-дронах. Ими враг разбивает украинские позиции, после чего их невозможно удерживать. Силы территориальной обороны не справляются с удержанием обороны. Также бойцы обратили внимание на местное командование, которое, по их мнению, не справляется со своими задачами.

"Поэтому проблемы остаются, а последствия расширения плацдармов становятся все более неприятными в будущей перспективе, которые враг 100% нам устроит", — пишет Deepstate.

Добавим, что согласно оперативной информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 08.00 14 февраля 2025 года на Харьковском, Ореховском и Приднепровском направлениях ВС РФ активных наступательных действий не проводили.

Напомним, 10 февраля Фокус писал, что ВС РФ последние несколько дней пытаются расширить Двуречанский плацдарм и перейти через реку Оскол, к северу от города Купянск. Таким образом они пытаются закрепиться на другом берегу.

Позже, 13 февраля стало известно, что россияне смогли продвинуться на Купянском направлении благодаря туманам. В частности, врагу удалось организовать клин к селу Кругляковка. Также ВС РФ пытаются расширить плацдарм на западном берегу реки Оскол, продвинувшись в направлении села Колесниковка выше по течению и села Загрызово ниже по течению.