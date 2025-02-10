У россиян есть замысел: зачем ВС РФ пытаются форсировать реку Оскол на Харьковщине

В ближайшее время РФ попытается одновременно со своими активными действиями на плацдарме за Осколом, прорваться между селом Синьковка и рекой, вдоль левого берега реки к северным окраинам восточной части Купянска, считает эксперт Константин Машовец.

Related video

ВС РФ последние несколько дней пытаются расширить Двуречанский плацдарм и перейти через реку Оскол, к северу от города Купянск. Подразделения 69-й мотострелковой дивизии противника из состава его 6-й общевойсковой армии при поддержке ряда подразделений так называемого "добровольческого штурмового корпуса" смогли продвинуться вдоль реки примерно на 250-300 метров в сторону села Кондрашовка. В частности, РФ постоянно пытаются форсировать реку Оскол, чтобы закрепиться на другом берегу. Фокус собрал все, что известно на данный момент о ситуации на этом участке фронта.

ВСУ нанесли удар по россиянам которые хотели переправиться через реку Оскол

10 февраля в ОСУВ "Хортица" сообщили, что на Купянском направлении ВС РФ безуспешно штурмовали позиции Сил обороны вблизи Петропавловки и Загрызово. Для доставки штурмовых групп в районе Новой Кругляковки противник применил бронетехнику. Попытка переправиться через реку Оскол для РФ закончилась неудачей.

"В районе Двуречной противник трижды пытался переправить свой личный состав через реку Оскол. Попытки оккупантов были обнаружены заблаговременно, нанесено огневое поражение, плавсредства захватчиков ликвидированы вместе личным составом", — говорится в сообщении.

Россияне пытались переправиться через реку Оскол

До этого оккупанты уже несколько раз пытались перебраться через Оскол, используя резиновые лодки. Им это удается. На другом берегу они собираются в кучу и дальше идут на штурм.

Обычно переправляются они в темное время суток. Силы обороны ежедневно фиксируют такие передвижения и уничтожают вражеские лодки.

"В резиновую лодку влезло, условно говоря, шесть россиян, и они через Оскол ночью в туман перешли и пытаются спрятаться где-то в лесопосадке. А наши дроны на них охотятся и во время переправы, и в лесопосадках. А потом, когда россияне уже накопили какое-то количество людей, пытаются проводить какие-то штурмовые действия, с другой стороны, наши по этим лесам их ловят и уничтожают", — пояснил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов.

Из-за передвижения россиян на карте боев постоянно "мерцает" — то они есть в районе Двуречной, то их нет.

Карта боев в районе Двуречной

Военный эксперт группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец считает, что ВС РФ имеют четкий план действий.

"Практически одновременные попытки форсирования Оскола, как к северу от города (силами 6-й ОВА, успешные), так и к югу (силами 1-й ТА, безуспешные), явно свидетельствуют о том, что войска этих объединений действуют не только слаженно, но и в рамках очевидно существующего единого замысла. Тот факт, что русское командование пока что смогло реализовать лишь часть этого плана (прорваться на Оскол к югу от города и переправиться через реку к северу от него), не отменяет ни его сути, ни основного содержания. Очевидно, что меняются лишь сроки его осуществления и (возможно) состав сил и средств, участвующих в его реализации", — считает эксперт.

Он добавил, что атаки ВС РФ к северу и югу от села Западное, которое расположено на дороге Купянск-Дворичная, не привели к его полному захвату. В самой Двуречной враг пока не в состоянии полностью вытеснить Силы обороны из населенного пункта. Они продолжают контролировать ряд кварталов в ее северной части.

"Как по мне, как "альтернативный" вариант, вполне вероятно, что в ближайшее время враг снова попытается одновременно со своими активными действиями на плацдарме за Осколом, прорваться между селом Синьковка и рекой, вдоль левого (восточного) берега реки к северным окраинам восточной части Купянска. Или снова активизируется его 1-я танковая армия (ТА) из состава УВ "Запад", в направлении Купянск — Узловой", — пишет Машовец.

Напомним, что 5 февраля соучредитель DeepState Роман Погорелый сообщил Фокусу, что первым и основным плацдармом РФ на правом берегу Оскола Харьковской области стал населенный пункт Масютовка, также враг захватил Новомлинск и Тополя. Он отметил, что пока, к сожалению, ситуацию не удается стабилизировать, тогда как увеличение потенциала россиян ежедневно уменьшает шансы на его "легкое" отбрасывание из образованных плацдармов.

4 февраля в Генштабе ВСУ сообщили, что на Купянском направлении ВСУ заставили ВС РФ оставить свои передовые позиции возле одного из населенных пунктов. Командование РФ пытается вернуть личный состав на позиции, угрожая расстрелом.