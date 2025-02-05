РФ захватила третий плацдарм на правом берегу Оскола: как это ухудшает ситуацию для Купянска

ВС РФ продвигаются на севере Харьковской области, цель противника — дойти до Купянска. Так на правом берегу реки Оскол оккупанты имеют уже три плацдарма. Фокус узнал, как это ухудшает ситуацию на фронте, и как дальше будет развиваться ситуация.

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Сегодня, 5 февраля, в СМИ сообщили, что Вооруженные силы Российской Федерации якобы захватили четвертый плацдарм на правом берегу реки Оскол в Харьковской области. Однако, действительно ли это так? Фокус выяснил, что сейчас на самом деле происходит на фронте.

РФ захватила четыре плацдарма? Ситуация на правом берегу Оскола

Соучредитель DeepState Роман Погорелый сообщил Фокусу, что первым и основным плацдармом РФ на правом берегу Оскола Харьковской области стал населенный пункт Масютовка, также враг захватил Новомлинск и Тополя.

"Враг продолжает расширять свой контроль на правом берегу реки Оскол на образованных плацдармах. В частности, противник не прекращает накапливать пехоту, которой осуществляет давление малыми группами по несколько человек на позиции Сил обороны, а также перебрасывает на местность экипажи с дронами и другие средства огневого поражения", — сказал Роман Погорелый.

Он отметил, что пока, к сожалению, ситуацию не удается стабилизировать, тогда как увеличение потенциала россиян ежедневно уменьшает шансы на его "легкое" отбрасывание с образованных плацдармов.

"Хуже всего — россияне учитывают ранее допущенные ошибки", — заявил аналитик.

Что сейчас происходит на фронте в Харьковской области?

По словам Романа Погорелого, сейчас российские военные сосредоточены на Двуречной, чтобы иметь прочный опорный пункт на плацдарме и накапливать там свои силы для дальнейшего продвижения.

"Контроль на той местности, это как минимум оттягивание наших сил, которые вынуждены тратить усилия и там. Дестабилизация района тоже всегда была определенным приоритетом врага", — пояснил он.

Соучредитель DeepState отметил, что в районе Западного противник может выйти на высоты, которые тянутся к Дорошовке, и охотиться на логистику, в частности, на Купянск. Более того, россияне могут развивать свое движение к Купянску с северной стороны вдоль реки Оскол до Голубовки и Кондрашовки, поскольку это одна из основных целей россиян в том районе.

"Со временем будем видеть, как будет двигаться враг, какие силы применит и насколько дадут возможность ему вообще двигаться с плацдармов", — добавил он.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов заявил в разговоре с Фокусом, что в Харьковской области очень сильно активизировалось Купянское направление, там враг пытается растянуть украинские войска.

"Сейчас россияне возле границы активизировались очень сильно. И главная задача — это же расширение плацдарма на правом берегу Оскола и поход на Купянск", — сказал Жданов.

На вопрос, могут ли украинские бойцы в ближайшее время остановить противника в этом районе, эксперт ответил, что все зависит от того, какие войска там стоят. Он считает, что учитывая то, что ситуация возникла неожиданно, то скорее всего там стояли небоевые бригады, возможно, войска территориальной обороны. На этом участке фронта активных боевых действий не происходило более года. Российские военные, скорее всего, этим воспользовались и быстро вышли на правый берег реки.

Далее же ВС РФ планируют продвигаться, их цель — максимально растянуть украинские резервы. По словам Жданова, в ближайшее время на Купянском направлении придется снимать какие-то части и перебрасывать в район Тополя для того, чтобы усилить украинские подразделения, вводить резервы.

"Враг может воспользоваться тремя этими точками — Новомлинск, Двуречное, Западное — для расширения или объединения в единый плацдарм с той территории, которую он захватил на правом берегу Оскола", — подытожил Жданов.

Напомним, 27 января в Министерстве обороны Великобритании сообщили, что российская армия развивала наступление на Купянск в Харьковской области. В частности, противник постепенно расширял плацдарм на правом берегу реки Оскол.

4 февраля в Генштабе ВСУ рассказали, что на Купянском направлении украинские бойцы заставили врага оставить свои передовые позиции возле одного из населенных пунктов. Вражеское командование пытается вернуть личный состав на позиции, угрожая расстрелом.