До Купянска 12 км: россияне расширили плацдарм на берегу Оскола, — Минобороны Великобритании

Британские разведчики говорят, что расширение плацдарма на правом берегу реки Оскол позволит ВС РФ взять под контроль северные пути снабжения в Купянск.

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В Харьковской области армия РФ развивает наступление на Купянск и постепенно расширяет плацдарм на западном берегу реки Оскол, сообщило Министерство обороны Великобритании в сети X (ранее — Twitter) в сводке по состоянию на 27 января.

В Минобороны Британии сообщают о расширении плацдарма РФ на западном берегу реки Оскол Фото: UK Ministry of Defence

По данным разведки Великобритании, плацдарм на правобережье Оскола россияне создали в конце ноября прошлого года, и с тех пор достигли тактических успехов на этом участке фронта.

Британские разведчики считают, что наступление оккупантов сфокусируется на поселке Двуречная, за который идет борьба между Силами обороны Украины и ВС РФ. Кроме того, россияне будут пытаться захватить село Западное в 4 км к западу от реки. По мнению британцев, РФ таким образом давит на Купянск — логистический центр, который находится на расстоянии около 12 км к югу от расширенного плацдарма.

"Российские силы уже контролируют линии снабжения к востоку и югу от города и, вероятно, пытаются взять под контроль северные пути снабжения", — пишут в сводке представители Минобороны Великобритании.

Купянское направление на карте DeepState по состоянию на 26 января Фото: Скриншот

В сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 8:00 27 января сообщалось об 11 атаках противника на Купянском направлении. В частности, бойцы Сил обороны отбивали штурмы россиян у Степной Новоселовки, Колесниковки, Глушковки и Загрызово.

Напомним, 22 января представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов сообщал, что россияне форсируют реку Оскол на Харьковщине на резиновых лодках. По его словам, после переправ россияне периодически проводили штурмы вблизи Двуречной, однако переправить через реку технику у них возможности не было.

9 января начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин рассказывал, что российские войска находятся уже в двух километрах от Купянска. Тогда он предупреждал, что враг стремится создать плацдарм на правом берегу реки Оскол.