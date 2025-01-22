ВС РФ на резиновых лодках понемногу форсируют реку Оскол на Харьковщине: чем это грозит ВСУ

Из-за передвижения россиян на карте боев постоянно "мерцает" — то они есть в районе Двуречной, то их нет. На самом деле они облюбовали эту точку переправы, говорят в ОСУВ "Хортица".

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Российские оккупанты используют резиновые лодки, чтобы перебраться через реку Оскол на Харьковщине вблизи Двуречной. Уже на другом берегу они собираются в кучу и дальше идут на штурм. Об этом в комментарии "Суспільному" рассказал представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов.

По его словам, ВС РФ "постоянно просачиваются через Оскол". Обычно переправляются они в темное время суток и на небольших плавсредствах. Украинские защитники ежедневно фиксируют такие передвижения и уничтожают вражеские лодки.

"В резиновую лодку влезло, условно говоря, шесть россиян, и они через Оскол ночью в туман перешли и пытаются спрятаться где-то в лесопосадке. А наши дроны на них охотятся и во время переправы, и в лесопосадках. А потом, когда россияне уже накопили какое-то количество людей, пытаются проводить какие-то штурмовые действия, с другой стороны, наши по этим лесам их ловят и уничтожают", — объясняет военный.

Карта боев Двуречья

Из-за этого, добавил он, на карте боев постоянно "мерцает" — то они есть в районе Двуречной, то их нет. На самом деле они облюбовали эту точку переправы.

Виктор Трегубов говорит, что резиновыми лодками ВС РФ переправляют личный состав, впрочем, у них нет возможности перебросить через реку технику.

"Для них главная проблема — это то, что река не промерзла. Если бы река промерзла, то они бы там могли вообще логистику более-менее наладить. А река не промерзла, понтон через нее не бросишь, потому что там есть огневой контроль украинских войск — они его просто моментального уничтожат. Поэтому приходится вот именно так, малыми группами — и то, что на себе потянут, то и потянут", — пояснил военный.

Напомним, что 20 января сообщалось, в случае, если Россия начнет наступление на Днепр, она продемонстрирует слабость и неумение проводить стратегические операции.

20 января сообщалось, что ВС РФ приостановили наступление на Донбассе, однако находятся вблизи Днепропетровской области, создавая угрозу региону.