ЗС РФ на гумових човнах потроху форсують річку Оскіл на Харківщині: чим це загрожує ЗСУ

Через пересування росіян на карті боїв постійно "мерехтить" — то вони є в районі Дворічної, то їх немає. Насправді вони вподобали цю точку переправи, говорять в ОСУВ "Хортиця".

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Російські окупанти використовують гумові човни, щоб перебратися через річку Оскіл на Харківщині поблизу Дворічної. Вже на іншому березі вони збираються до купи і далі йдуть на штурм. Про це в коментарі "Суспільному" розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов.

За його словами, ЗС РФ "постійно просочуються через Оскіл". Зазвичай переправляються вони в темний час доби і на невеликих плавзасобах. Українські захисники щодня фіксують такі пересування і знищують ворожі човни.

"У гумовий човен влізло, умовно, кажучи шість росіян, і вони через Оскіл уночі в туман перейшли та намагаються сховатися десь у лісопосадці. А наші дрони на них полюють і під час переправи, і в лісопосадках. А потім, коли росіяни вже накопичили якусь кількість людей, намагаються проводити якісь штурмові дії, з іншого боку, наші по цих лісах їх ловлять і знищують", — пояснює військовий.

Карта боїв Дворічна

Через це, додав він, на карті боїв постійно "мерехтить" — то вони є в районі Дворічної, то їх немає. Насправді вони облюбували цю точку переправи.

Віктор Трегубов каже, що гумовими човнами ЗС РФ переправляють особовий склад, втім, у них немає змоги перекинути через річку техніку.

"Для них головна проблема — це те, що річка не промерзла. Якби річка промерзла, то вони б там могли взагалі логістику більш-менш налагодити. А річка не промерзла, понтон через неї не кинеш, бо там є вогневий контроль українських військ — вони його просто моментального знищать. Тому доводиться от саме так, малими групами — і те, що на собі потягнуть, те і потягнуть", — пояснив військовий.

Нагадаємо, що 20 січня повідомлялося, у випадку, якщо Росія почне наступ на Дніпро, вона продемонструє слабкість та невміння проводити стратегічні операції.

20 січня повідомлялося, що ЗС РФ призупинили наступ на Донбасі, проте перебувають поблизу Дніпропетровської області, створюючи загрозу регіону.