5 км до Дніпропетровщини: якими темпами просувається РФ та яка мета стоїть перед ворогом

ЗС РФ призупинили наступ на Донбасі, проте перебувають поблизу Дніпропетровської області, створюючи загрозу регіону. Фокус розповідає, чого очікувати від ворога, та чи зупинять його наступ ЗСУ.

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Збройні сили Російської Федерації не припиняють наступ на Покровському напрямку Донецької області. Згідно з картою DeepState, противник просунувся в бік селища Удачне та перебуває приблизно за 5 кілометрів від Дніпропетровської області. Тоді як минулого тижня ця відстань була приблизно в 6,5 кілометра.

Фокус дізнався, що зараз відбувається на фронті, та чи є загроза для Дніпропетровської області.

Плани РФ на Донецьку область: що відбувається на фронті

Співзасновник DeepState Роман Погорілий розповів Фокусу, що нині ЗС РФ тиснуть на Котлине в Донецькій області з метою захоплення населеного пункту. Зокрема, противник обійшов його східніше, що ускладнює ситуацію з утримання села.

"Росіяни будуть продовжувати обходити Покровськ, щоб його оточити й перекрити логістику. Для цього їм навіть не обов'язково виходити на дороги фізично, адже є, як мінімум, FPV-дрони, якими вони здійснюють ураження. Практика показала в багатьох місцях, що це для них, на жаль, ефективно", — сказав Роман Погорілий.

Він зауважив, що одночасно з цим ворог йде на Удачне, яке через місцевість може стати для нього "суттєвим опорним пунктом для закріплення й накопичення ресурсів", аби розвивати подальші просування. Крім цього, від Удачного до адмінкордону Донецької області залишається мала відстань, тоді як глобальна задача РФ — повністю захопити регіон. Проте, як розвиватиметься ситуація далі — покаже час, наголосив аналітик.

Загроза для Дніпропетровської області: які темпи просування РФ

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов зауважив у розмові з Фокусом, що загроза для Дніпропетровської області існує, оскільки зона бойових дій наближається до регіону. Тоді як безпека області перебуває в руках ОВА, оскільки до оборони готувалися рік, виділяли кошти.

За його словами, у відкритому просторі не можна обговорювати наявність оборони в Дніпропетровській області, адже це таємниця. Проте з іншого боку, він переконаний, що противник вже давно все знає, адже ворожі дрони залітають на територію регіону. Експерт думає, що ЗС РФ розуміють, де рубежі оборони.

Крім цього, на думку Жданова, РФ хоче створити буферну зону для Донецької та Луганської областей за рахунок території, яку контролює Україна.

"Ризик вторгнення в область є, але ефективність лінії оборони покажуть події", — заявив він.

Колишній співробітник СБУ та військовий аналітик Іван Ступак повідомив Фокусу, що загроза для Дніпропетровської області велика. Покровськ для РФ — це пріоритет, ворожі війська намагатимуться його обходити із західних околиць.

"Окупантам, можливо, буде простіше йти навпростець через Дніпропетровську область. Я не кажу, що для них Дніпропетровська область — це суперпріоритет, але якщо є можливість обійти, наприклад, в Донецькій області біля Покровська наші споруди через такі городи Дніпропетровської області, я думаю, що вони це зроблять", — сказав Іван Ступак.

Питання лише в тому, розповідає аналітик, наскільки широко росіяни пройдуть вглиб Дніпропетровської області, чи зможуть закріпитися, чи є там фортифікаційні споруди, яка місцевість та наявність ресурсів у РФ. На запитання, чи готова Дніпропетровська область до ворожої атаки, Ступак відповів, що не знає. Йдуть розмови про те, що так, адже "щось там будується", але іноді це може відбуватися, зокрема, в полі.

Олег Жданов зазначив, що наразі темпи просування РФ знизилися. Так на Покровському напрямку просування складають сотні метрів, а не кілометри. Ба більше, йдеться про декілька позицій, а не цілі населені пункти.

Своєю чергою Ступак заявив, що фронт не посипався, хоч українські війська й змушені відступати. Кожного дня противник просувається на 100-200 метрів на різних напрямках, але просування "повзучі". Він вважає, що ЗС РФ не зупинятимуться, поки матимуть передумови для просування.

Як зупинити РФ на фронті? Від чого залежить результат?

За словами Івана Ступака, зараз військові все роблять для того, аби зупинити РФ. Але все залежить від наявності людей та їх мотивованості. Зокрема, на українських бійців впливає відсутність перемог, відступи, провали, недостатня кількість боєприпасів.

Аналітик наголосив, що в Курську область Україна відправила "кращих з кращих", аби потім "цю карту розіграти". Але Ступак пояснив, що поки чекають на цю "карту", на сході втрачаються населені пункти.

"Якщо потім порахувати вартість цього козиря Курської області, то він може вийти дуже мінімальним, або взагалі в мінус можемо вийти", — переконаний він.

Олег Жданов вважає, що українці могли б ворога зупинити, але для цього потрібно було б, аби проводилися реформи, змінювалася система управління військами.

"Як тільки в нас виникає проблема у відступі наших військ, починає зʼясовуватися, що система управління військами, яку вибудував Сирський, не працює. Недостовірні відомості подаються наверх. Відповідно Генеральний штаб приймає рішення, яке потім повертається вниз до військ. Війська роблять квадратні очі, не знають, що робити з цими розпорядженнями", — пояснив експерт.

Також він бачить проблему у "занепаді" мобілізаційної системи. На його думку, потрібно було поступово реформувати комплектування збройних сил, а не звільняти всіх військкомів одним махом. Крім цього, в Україні не проводиться інформаційно-патріотична робота з виховання суспільства щодо необхідності захисту держави.

"Ви бачите таку роботу? Я не бачу її, тому і є проблема. Все можна було вирішити, але обіцянки залишаються обіцянками. Всі кажуть правильні речі, але насправді в житті виявляється, що роблять не зовсім те, що треба", — підсумував Жданов.

Нагадаємо, 18 січня український військовий з позивним "Мучной" розповів, що РФ наступає в районі села Велика Новосілка поблизу кордону з Донецькою областю. За його словами, розпочалися бої за селище.

12 січня голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук зазначив, що регіон може опинитися під загрозою ворожих артилерійських і авіаційних ударів. Він наголосив, що лінія фронту наблизилася до кордонів Дніпропетровської області.