5 км до Днепропетровщины: какими темпами продвигается РФ и какая цель стоит перед врагом

ВС РФ приостановили наступление на Донбассе, однако находятся вблизи Днепропетровской области, создавая угрозу региону. Фокус рассказывает, чего ожидать от врага, и остановят ли его наступление ВСУ.

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Вооруженные силы Российской Федерации не прекращают наступление на Покровском направлении Донецкой области. Согласно карте DeepState, противник продвинулся в сторону поселка Удачное и находится примерно в 5 километрах от Днепропетровской области. Тогда как на прошлой неделе это расстояние было примерно в 6,5 километра.

Фокус узнал, что сейчас происходит на фронте, и есть ли угроза для Днепропетровской области.

Планы РФ на Донецкую область: что происходит на фронте

Сооснователь DeepState Роман Погорелый рассказал Фокусу, что сейчас ВС РФ давят на Котлино в Донецкой области с целью захвата населенного пункта. В частности, противник обошел его восточнее, что усложняет ситуацию по удержанию села.

"Россияне будут продолжать обходить Покровск, чтобы его окружить и перекрыть логистику. Для этого им даже не обязательно выходить на дороги физически, ведь есть, как минимум, FPV-дроны, которыми они осуществляют поражение. Практика показала во многих местах, что это для них, к сожалению, эффективно", — сказал Роман Погорелый.

Он отметил, что одновременно с этим враг идет на Удачное, которое из-за местности может стать для него "существенным опорным пунктом для закрепления и накопления ресурсов", чтобы развивать дальнейшие продвижения. Кроме этого, от Удачного до админграницы Донецкой области остается малое расстояние, тогда как глобальная задача РФ — полностью захватить регион. Однако, как будет развиваться ситуация дальше — покажет время, отметил аналитик.

Угроза для Днепропетровской области: каковы темпы продвижения РФ

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов отметил в разговоре с Фокусом, что угроза для Днепропетровской области существует, поскольку зона боевых действий приближается к региону. Тогда как безопасность области находится в руках ОГА, поскольку к обороне готовились год, выделяли средства.

По его словам, в открытом пространстве нельзя обсуждать наличие обороны в Днепропетровской области, ведь это тайна. Однако с другой стороны, он убежден, что противник уже давно все знает, ведь вражеские дроны залетают на территорию региона. Эксперт думает, что ВС РФ понимают, где рубежи обороны.

Кроме этого, по мнению Жданова, РФ хочет создать буферную зону для Донецкой и Луганской областей за счет территории, которую контролирует Украина.

"Риск вторжения в область есть, но эффективность линии обороны покажут события", — заявил он.

Бывший сотрудник СБУ и военный аналитик Иван Ступак сообщил Фокусу, что угроза для Днепропетровской области велика. Покровск для РФ — это приоритет, вражеские войска будут пытаться его обходить с западных окраин.

"Оккупантам, возможно, будет проще идти напрямик через Днепропетровскую область. Я не говорю, что для них Днепропетровская область — это суперприоритет, но если есть возможность обойти, например, в Донецкой области возле Покровска наши сооружения через такие огороды Днепропетровской области, я думаю, что они это сделают", — сказал Иван Ступак.

Вопрос лишь в том, рассказывает аналитик, насколько широко россияне пройдут вглубь Днепропетровской области, смогут ли закрепиться, есть ли там фортификационные сооружения, какая местность и наличие ресурсов у РФ. На вопрос, готова ли Днепропетровская область к вражеской атаке, Ступак ответил, что не знает. Идут разговоры о том, что да, ведь "что-то там строится", но иногда это может происходить, в частности, в поле.

Олег Жданов отметил, что сейчас темпы продвижения РФ снизились. Так на Покровском направлении продвижение составляют сотни метров, а не километры. Более того, речь идет о нескольких позициях, а не целых населенных пунктах.

В свою очередь Ступак заявил, что фронт не посыпался, хотя украинские войска и вынуждены отступать. Каждый день противник продвигается на 100-200 метров на разных направлениях, но продвижение "ползучие". Он считает, что ВС РФ не будут останавливаться, пока будут иметь предпосылки для продвижения.

Как остановить РФ на фронте? От чего зависит результат?

По словам Ивана Ступака, сейчас военные все делают для того, чтобы остановить РФ. Но все зависит от наличия людей и их мотивированности. В частности, на украинских бойцов влияет отсутствие побед, отступления, провалы, недостаточное количество боеприпасов.

Аналитик подчеркнул, что в Курскую область Украина отправила "лучших из лучших", чтобы потом "эту карту разыграть". Но Ступак пояснил, что пока ждут эту "карту", на востоке теряются населенные пункты.

"Если потом посчитать стоимость этого козыря Курской области, то он может получиться очень минимальным, или вообще в минус можем выйти", — убежден он.

Олег Жданов считает, что украинцы могли бы врага остановить, но для этого нужно было бы, чтобы проводились реформы, менялась система управления войсками.

"Как только у нас возникает проблема в отступлении наших войск, начинает выясняться, что система управления войсками, которую выстроил Сырский, не работает. Недостоверные сведения подаются наверх. Соответственно Генеральный штаб принимает решение, которое потом возвращается вниз к войскам. Войска делают квадратные глаза, не знают, что делать с этими распоряжениями", — пояснил эксперт.

Также он видит проблему в "упадке" мобилизационной системы. По его мнению, нужно было постепенно реформировать комплектование вооруженных сил, а не увольнять всех военкома одним махом. Кроме этого, в Украине не проводится информационно-патриотическая работа по воспитанию общества о необходимости защиты государства.

"Вы видите такую работу? Я не вижу ее, поэтому и есть проблема. Все можно было решить, но обещания остаются обещаниями. Все говорят правильные вещи, но на самом деле в жизни оказывается, что делают не совсем то, что надо", — подытожил Жданов.

Напомним, 18 января украинский военный с позывным "Мучной" рассказал, что РФ наступает в районе села Великая Новоселка вблизи границы с Донецкой областью. По его словам, начались бои за поселок.

12 января председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук отметил, что регион может оказаться под угрозой вражеских артиллерийских и авиационных ударов. Он подчеркнул, что линия фронта приблизилась к границам Днепропетровской области.