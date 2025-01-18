Россияне уже на окраинах: начались бои за поселок у границы с Днепропетровщиной, — боец ВСУ

В генштабе сообщают о 17 вражеских атаках вблизи Великой Новоселки в течение последних суток. DeepState предупреждают об угрозе окружения.

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Наступление ВС РФ на Донбассе активизировалось в районе села Великая Новоселка возле границы с Днепропетровской областью. Начались бои за поселок, сообщил боец Вооруженных сил Украины с позывным "Мучной".

Военный рассказывает, что оккупанты проводят штурмы через разрушенный мост и смогли зайти на окраинные улицы поселка. Боец говорит, что россияне оказывают на украинских военнослужащих психологическое давление и призывают сдаться в плен. Оккупанты публикуют видео с пленными, но по словам "Мучного", большинство бойцов остаются на позициях и оказывают сопротивление.

Боец ВСУ сообщает об активном наступлении врага на поселок Великая Новоселка Фото: Скриншот

"Мучной" считает, что украинские подразделения из Великой Новоселки нужно выводить, потому что россияне могут начать "бросать туда все, начиная от сбросов, заканчивая поливом градами, как это было в Угледаре".

Аналитики группы DeepState 17 января сообщали, что оккупанты пытаются окружить Великую Новоселку.

"За последние три дня враг захватил Нескучное и проводит дозачистку Временки. Последняя фактически потеряна, хотя даже если в селе еще есть наш наблюдательный пункт, то роли это уже не сыграет", — написали аналитики.

По состоянию на 22:36 18 января DeepState писали об активизации штурмов оккупантов на востоке и севере Великой Новоселки.

Великая Новоселка на карте DeepState по состоянию на 17 января Фото: Скриншот

В сводке Генерального штаба ВСУ сообщалось о 17 вражеских атаках вблизи Великой Новоселки в течение суток 18 января, и по состоянию на 22:00 бои продолжались.

"Враг нанес авиационные удары управляемыми бомбами по районам населенных пунктов Отрадное, Константинополь, Новоселка, Разлив, Веселое и Темировка", — отметили в генштабе.

Напомним, в полночь 18 января аналитики DeepState сообщали, что ВС РФ продвинулись на Харьковщине и Донетчине.

Пресс-служба ОСУВ "Хортица" опровергла заход ВС РФ в Покровск, о котором вечером 17 января заявляла народный депутат Марьяна Безуглая. По словам военного, ситуация на Покровском направлении остается сложной, однако в городе оккупантов нет.