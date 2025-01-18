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Росіяни вже на околицях: почалися бої за селище біля кордону з Дніпропетровщиною, — боєць ЗСУ

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Фото: РІА Новини | ЗС РФ почали активний наступ на Времівському напрямку в Донецькій області

У генштабі повідомляють про 17 ворожих атак поблизу Великої Новосілки протягом останньої доби. DeepState попереджають про загрозу оточення.

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Наступ ЗС РФ на Донбасі активізувався в районі села Велика Новосілка біля кордону з Дніпропетровською областю. Розпочалися бої за селище, повідомив боєць Збройних сил України з позивним "Мучной".

Військовий розповідає, що окупанти проводять штурми через зруйнований міст та змогли зайти на околичні вулиці селища. Боєць говорить, що росіяни чинять на українських військовослужбовців психологічний тиск і закликають здатися в полон. Окупанти публікують відео з полоненими, та за словами "Мучного", більшість бійців залишаються на позиціях та чинять опір.

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Боєць ЗСУ повідомляє про активний наступ ворога на селище Велика Новосілка
Фото: Скриншот

"Мучной" вважає, що українські підрозділи з Великої Новосілки потрібно виводити, бо росіяни можуть почати "кидати туди все, починаючи від скидів, закінчуючи поливанням градами, як це було у Вугледарі".

Аналітики групи DeepState 17 січня повідомляли, що окупанти намагаються оточити Велику Новосілку.

"За останні три дні ворог захопив Нескучне і проводить дозачистку Времівки. Остання фактично втрачена, хоча навіть якщо в селі ще є наш спостережний пункт, то ролі це вже не зіграє", — написали аналітики.

Станом на 22:36 18 січня DeepState писали про активізацію штурмів окупантів на сході та півночі Великої Новосілки.

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Велика Новосілка на карті DeepState станом на 17 січня
Фото: Скриншот

У зведенні Генерального штабу ЗСУ повідомлялося про 17 ворожих атак поблизу Великої Новосілки протягом доби 18 січня, та станом на 22:00 бої тривали.

"Ворог завдав авіаційних ударів керованими бомбами по районах населених пунктів Одрадне, Костянтинопіль, Новосілка, Розлив, Веселе та Темирівка", — зазначили в генштабі.

Нагадаємо, опівночі 18 січня аналітики DeepState повідомляли, що ЗС РФ просунулися на Харківщині та Донеччині.

Пресслужба ОСУВ "Хортиця" спростувала захід ЗС РФ у Покровськ, про який ввечері 17 січня заявляла народна депутатка Мар'яна Безугла. За словами військовий, ситуація на Покровському напрямку лишається найскладнішою, проте в місті окупантів немає.