ЗС РФ зайшли в Покровськ, — Безугла (оновлюється)

В Генеральному штабі ЗСУ заяви парламентарки не підтверджували.

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Народна депутатка України Мар'яна Безугла заявила, що окупанти зайшли в місто Покровськ на Донецькому напрямку. Офіційного підтвердження цієї інформації немає.

Мар'яна Безугла стверджує, що росіяни зайшли в Покровськ Фото: Скриншот

"Мені ще будуть говорити, та ні, та ні. Покровськ — це велика міська агломерація, подивіться карту DeepState і все зрозумієте", — написала депутатка.

Покровськ на мапі DeepState станом на 16 січня Фото: Скриншот

Аналітики проєкту DeepState 17 січня о 21:50 писали про активні штурмові дії на Покровському напрямку на населені пункти Котлине та Удачне. За їхніми даними, зранку ворог почав штурм Шахтоуправління "Покровське" та посадки, перпендикулярної до лісосмуг залізниці.

"Останні дні виродки лізуть в Котлине, пробують закріпитися, але Сили Оборони намагаються не дати їм це зробити", — зазначили аналітики.

Станом на ранок 17 січня DeepState повідомляли, що росіяни захопили села Піщане, Слов'янку та Ясеневе і просунулися в Часовому Яру.

15 січня The New York Times із посиланням на робітників підприємства писали, що шахту під Покровськом довелось підірвати, щоб завадити окупантам пробратися до міста підземними тунелями.

Також 15 січня воєнний журналіст Юрій Бутусов заявляв, що командування ЗСУ втрачає Покровськ та Велику Новосілку в Донецькій області, що створює загрозу для Дніпропетровської області.