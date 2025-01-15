Командування ЗСУ втрачає Покровськ та Велику Новосілку, РФ іде в центр України, — Бутусов

Українські військові скаржаться на недоліки роботи командування, через що відбувається постійний відступ на Донбасі, повідомив воєнний журналіст Юрій Бутусов. Зі слів журналіста, ідеться про загрозу центральним областям України.

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Російські війська щодня просувають на кілометри у Донецькій області через погіршення ситуації під Покровськом та Великою Новосілкою. Якщо ворог дістанеться до Дніпропетровської області, це ускладнить позицію України на можливих перемовинах із завершення війни. Про причину відступу ЗСУ і про те, як це можна виправити, воєнний журналіст та головний редактор "Цензор.нет" Юрій Бутусов написав у Telegram-каналі.

Бутусов заявив, що лінія фронту під Покровськом та Великою Новосілкою втратила контрольованість, ЗС РФ просуваються вперед і незабаром почнуть загрожувати центральним областям України. Журналіст назвав нинішню ситуацію "бездарною та безвідповідальною". Він вважає, що є одна людина, яка може врятувати лінію фронту. На його думку, це нинішній командувач Сухопутними військами Михайло Драпатий. З іншого боку, ідеться про "втрату управління", яку демонструють у штабах ОТУ "Донецьк" (очолює генерал Олександр Тарнавський) та ОСУВ "Хортиця" (очолює генерал Андрій Гнатов). Через наявну ситуацію "ворог просувається майже щодня", ідеться у дописі.

"На цей час врятувати Покровськ від швидкого оточення та захоплення можуть тільки зміни у командуванні ОТУ Донецьк", — написав журналіст.

Наступ РФ — ситуація в Покровську та Великій Новосілці

Журналіст зауважив, що на сьогодні росіяни перебувають на відстані чотири кілометри від траси Дніпро-Покровськ. Їм протистоять окремі бригади, які мають вмотивованих піхотинців, операторів БПЛА, боєприпасів та техніки. Командири цих підрозділів спростовують заяви командування, яке говорить, що зупинити ворога важко через його чисельну перевагу.

У дописі перелічуються проблеми на відтинку фронту між Покровськом та Великою Новосілкою, про які Бутусову розповіли бійці на місцях:

неповноцінне застосування вогневих засобів;

обмежене застосування безпілотників;

відсутність узгодженості у роботі РЕБ та дронів;

не проведені інженерні роботи;

значні втрати піхотинців, які не мають можливості "підготуватись та закріпитись".

Окремо наголошується на недоліках роботи командування:

підрозділам ставлять нереалістичні задачі;

немає взаємодії підрозділів;

немає "планування та організації бою в обороні".

В останніх реченнях допису Бутусова ідеться про те, що поява ЗС РФ в Дніпропетровській області вплине на переговорну позицію України.

"Це вкрай негативно покаже новій адміністрації США нашу обороноздатність", — написав він.

Що каже Генштаб та аналітики про події на Донбасі

На карті бойових дій проєкту DeepState можна побачити, що крайня лінія боїв біля Великої Новосілки-Курахового проходить на відстані 4-10 км від траси N15, яка прямує у Покровське Дніпропетровської області і далі на Запоріжжя. Тим часом поруч з Покровськом до траси E50 (на Павлоград та Дніпро) — близько 6-7 км. У звіті 12 січня аналітики проєкту зауважили, що відстань до адміністративної межі Дніпропетровської області — 6,5 км.

Наступ РФ - ситуація під Покровськом та Великою Новосілкою 15 січня Фото: DeepState

У звіті Генштабу ЗСУ, який з'явився о 8:00 15 січня, повідомляється про 17 штурмів ЗС РФ на Покровському напрямку та про один — на Новопавлівському (біля Великої Новосілки). Командування поки що не реагувало на заяву Бутусова.

Зазначимо, 5 січня голова Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк розповів про ситуацію в населеному пункті, до якого впритул підійшли підрозділи ЗС РФ. Зі слів посадовця, у місті досі проживають цивільні, для яких працює один магазин та відділення "Укрпошти".

Нагадуємо, 15 січня нардепка Мар'яна Безугла заявила, що США не повинні допомагати Україні, і обґрунтувала свою позицію.