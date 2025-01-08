"Немає місця, яке б не прострілювалося": у МВА розповіли про ситуацію у Покровську (відео)

За словами очільника МВА Сергія Добряка, ситуація в Покровську з обстрілами погіршується, а більшість комунальних послуг для тих, хто залишається у місті, недоступні.

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У Покровську Донецької області ситуація залишається складною через постійні обстріли артилерією та ударами FPV-дронів. У місті працює лише кілька магазинів, одне відділення "Укрпошти" та міська лікарня в обмеженому форматі. Про це повідомив голова Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк в ефірі "Радіо Свобода" у середу, 8 січня.

Добряк про ситуацію в Покровську з 8:10

За його словами, шахта в Покровську більше не здійснює видобуток.

"Шахта у нас вже не працює, тільки на підтримку, видобутку немає. В місті працює декілька крамниць. Є великий страх, що ти просто потрапиш під обстріл, який хаотичний. Немає такого місця у місті, яке б не прострілювалося артилерією чи FPV-дронами. В місті ще працює міська лікарня, в скороченому форматі. Також ще працює одне відділення "Укрпошти", — розповів Добряк.

У місті майже повністю недоступні комунальні послуги: світла немає, газопостачання відсутнє з грудня, а водопостачання — із літа. Попри це, в місті залишається близько 7200 людей, хоча до війни тут мешкало понад 60 тисяч.

Добряк зазначив, що обстріли стали частішими, і в місті немає безпечних зон. Людей від евакуації часто зупиняє страх: вони не знають, куди і з чим виїжджати. Однак ті, хто переживає обстріли безпосередньо, здебільшого все ж вирішують залишити Покровськ.

"Працюють ще поки декілька фахівчинь, які доглядають людей похилого віку і вмовляють тих, хто ще не виїхав, щоб виїжджали", — додав він.

Евакуйованих приймає Івано-Франківська область. Тут надають місця для тимчасового проживання у школах, гуртожитках або спеціально облаштованих приміщеннях. Частина переселенців знаходить собі окреме житло, але для багатьох ці місця стають початком для адаптації до нового життя.

Нагадаємо, 6 січня аналітики DeepState повідомляли про активізацію наступу РФ під Покровськом. На цьому напрямку окупанти просунулися у чотирьох точках 40-кілометрової ділянки фронту.

7 січня у DeepState про те, що Росія окупувала майже все Курахове у Донецькій області. Генштаб ЗСУ поки не повідомляв офіційно про втрату міста.