Захисників Покровська можуть посилити бійцями скандальної 155 ОМБр , — Forbes

59 моторизована бригада, що обороняє Покровськ, може отримати для посилення бійців зі 155 ОМБр, не виключають у виданні Forbes. На цій ділянці від росіян наразі виходить найбільша загроза.

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Захоплення Покровська в Донецькій області є однією з головних цілей Росії на третьому році війни, а для України водночас його захист стає однією з найважливіших місій. Для військ це означає нещадні ближні бої навколо ключового транспортного вузла, в якому до війни мешкало 60 тисяч людей, пише журналіст Forbes Девід Екс.

Сили безпілотних систем показали, як танк 59-ї мотострілецької бригади української армії виїхав назустріч російським військам, які атакують Нововасилівку, за кілька кілометрів на південний захід від Покровська, і випустив півдюжини снарядів по цілях у лісосмузі. Хоча екіпаж танка, можливо, і сповільнив атакуючих росіян, але не зупинив їх.

Неясно, зазначає журналіст, який саме тип танка 59-та моторизована бригада розгорнула для оборони Покровська. Бригада чисельністю 2000 осіб використовує стандартний український танк Т-64БВ, але, можливо, вона також отримала частину з приблизно 150 відремонтованих танків Leopard 1A5, які Німеччина пообіцяла надати для військових потреб.

Якщо бригаді пощастить, пише Девід Екс, вона також може отримати частину особового складу зі 155-ї механізованої бригади, що розпадається, яка використовує важчі танки Leopard 2A4. 155 ОМБр почала прибувати в Покровськ наприкінці грудня, але розвалилася на тлі СЗЧ солдатів.

Аби врятувати 155-ту механізовану бригаду, на підготовку та оснащення якої Україна, Франція та Польща витратили місяці та мільйони доларів, українське керівництво почало прикріплювати її свіжі, але недосвідчені підрозділи до виснажених, але досвідчених бригад на Покровському напрямку.

На думку українського військового кореспондента Юрія Бутусова, це, мабуть, найрозумніший спосіб витягти максимум із поганої ситуації. У бригадах старого складу "гостра нестача людей у піхоті, вони не можуть через це тримати широку смугу, а є досвідчені [безпілотні] підрозділи, штаби, командний склад, які можуть швидко навчити і зробити мобілізованих людей боєздатними".

Бригадам ЗСУ біля Покровська потрібна вся можлива допомога, оскільки все більше російських військ скупчуються навпроти їхніх позицій. Загалом, пише журналіст, росіяни можуть мати перевагу три до одного в живій силі та техніці.

За даними CDS, росіяни найсильніші там, де українці найслабші: недалеко від Покровська в районі, де дислокується 59-та моторизована бригада.

"Найбільша загроза на всьому південно-східному фланзі фронту наразі походить від оперативно-тактичного прориву противника південніше Покровська", — повідомила група.

І якщо 59-та моторизована бригада і будь-які війська і транспортні засоби, які вона може отримати від 155 ОМБр, не зможуть зупинити ЗС РФ, гарнізон у Покровську незабаром може виявитися частково оточеним. Це, як підкреслює автор Forbes, було б зловісною подією для українців у тому, що, як очікується, стане першою великою битвою 2025 року.

Нагадаємо, у самому Покровську залишилися тільки солдати ЗСУ і власники магазинів.

Також Фокус писав, що на в'їзді в місто Покровськ зруйнували стелу. Про це повідомив поет і військовослужбовець Павло Вишебаба.