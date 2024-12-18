"Скоро почнуться міські бої": танкісти ЗСУ розповіли про просування ворога в околицях Покровська

За інформацією бійця ЗСУ з позивним "Мучной", на Покровському напрямку війська РФ почали штурм Піщаного і змогли вийти на околиці. За даними Генштабу, на Покровському напрямку ЗСУ зупинили 38 штурмів.

Related video

Українські танкісти розповіли про просування російських військ на Покровському напрямку. Відео опублікувала 68-та окрема єгерська бригада.

Покровський напрямок

"З кожним днем вони все просуваються і просуваються. На кілометр як мінімум, тобто вже тут залишилося кілометрів шість <...> Скоро почнуться міські бої. Буде, не знаю, що далі. А тут у місті дуже важко", — зазначив боєць із позивним "Циган".

Він додав, що під час бойового завдання не доводиться думати про смерть — "їдеш, як на роботу".

"Не думаєш, що хтось тебе поранить, по тобі влучить. Їдь — відпрацюй і все. Так і намагаємося не падати духом", — додав боєць. Він також показав фото великої пробоїни в бронетехніці.

Покровський напрямок

Покровський напрямок

За інформацією бійця ЗСУ з позивним "Мучной", на Покровському напрямку російські війська розпочали штурм Піщаного і вже змогли вийти на його околиці, зараз цей район — головний напрямок удару ЗС РФ.

"Також росіяни атакують по флангах, і вже почався бій за Нововасилівку. Також ЗС РФ контратакують і залітають у північну частину н.п. Даченське і вже мають закріплення! Для стабілізації Покровського напрямку потрібні додаткові резерви, не ті, що з буса вивантажилися, а навчені, які зможуть тримати оборону", — зазначив боєць.

Південніше противник здійснив прорив, який є охопленням з півдня Новооленівки та з півночі Українки. До обох цих сіл ЗС РФ вийшли до околиць, зараз за них почнуться бої. Наступати ворог буде тут жорстко, для цього він відновив свої сили й вже ставить за мету захопити ці два населені пункти, уточнив "Мучной".

38 штурмів на Покровському напрямку за добу

"На Покровському напрямку наші захисники зупинили 38 штурмових і наступальних дій агресора в районах Миролюбівки, Луча, Лисівки, Даченського, Нової Праці, Нововасилівки, Піщаного, Новооленівки, Новопустинки, Чумацького, Українки, Сухого Яру та Новоєлизаветівки", — ідеться в публікації Генштабу ЗСУ.

Нагадаємо, що війська РФ під Сіверськом кинули в атаку значні сили.

Також повідомлялося, що уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, говорячи про зниження мобілізаційного віку, зауважив, що ще достатньо чоловіків від 30 до 45 років.