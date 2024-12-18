Штурмують із трьох боків: ЗС РФ кинули в атаку великі сили під Сіверськом (відео)

У штурмах беруть участь піхотні підрозділи противника за підтримки артилерії, БПЛА і фронтової авіації. Зокрема, ПКС РФ удвічі збільшили застосування КАБів по позиціях Сил оборони.

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Збройні сили РФ активізували штурмові дії на Сіверському напрямку. Противник, зосередивши великі сили, намагався атакувати на трьох ділянках фронту на схід від Сіверська. Детальніше про атаки росіян розповів 18 грудня в ефірі телемарафону командир батальйону К-2 54-ї ОМБр із позивним "Оскар".

Російська армія за щільної підтримки безпілотної авіації в штурмах залучила бронетехніку і батальйон піхоти. Ворог організовано атакував у районі Білогорівки, з боку Золотарівки та Спірного. Оборону тримали бійці 81-ї аеромобільної бригади, 4-ї бригади Нацгвардії "Рубіж", 54-ї механізованої бригади та 10-ї гірничо-штурмової бригади ЗСУ.

За словами "Оскара", противник атакував піхотними групами з використанням МТ-ЛБ, мотоциклів і багі, за підтримки ствольної артилерії та РСЗВ.

"Противника розбили, і зараз добивають. Він постійно висувається і пішими порядками групами по 5-10 осіб. Штурми проводилися одночасно в трьох напрямках. Тільки на наш батальйон ішло близько 200 осіб, вісім МТ-ЛБ, близько 10 багі та два танки", — розповів командир.

Він додав, що російські війська для атаки залучии резерви — бронетехніку, автомобільний транспорт. Крім того, активізувалася авіація противника — якщо минулого тижня літаки ПКС РФ скидали на позиції українців до 16 КАБів на день, то останнім часом щодоби застосовується понад 30 авіабомб.

Коментуючи атаку російських військ колишній заступник командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ полковник Євген Сасько зазначив, що потужна атака підрозділів ЗС РФ на Сіверському напрямку викликає певні підозри.

"Ворога, ймовірно, бентежить концентрація наших сил на цьому виступі. Атака проводилася в межах наступально-стратегічної операції росіян на Покровському, Курахівському та Новоселівському напрямках. Тут і Часів Яр, який нині в пріоритеті у противника", — сказав полковник.

Водночас дії ворога не схожі на масштабну наступальну операцію, метою якої може бути зріз Севрського виступу, оскільки для цього, наголосив Сасько, противнику необхідно перекинути сили з Куп'янського та інших напрямків.

Нагадаємо, за даними ISW, нещодавні бойові зіткнення в районі Сіверська засвідчили, що армія РФ, мабуть, вчиться діяти ефективніше під час штурмів, але все ж далека від того, щоб відновити маневреність на полі бою.