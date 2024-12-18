Штурмуют с трех сторон: ВС РФ бросили в атаку большие силы под Северском (видео)

В штурмах участвуют пехотные подразделения противника при поддержке артиллерии, БПЛА и фронтовой авиации. В частности, ВКС РФ в два раза увеличили применение КАБов по позициям Сил обороны.

Related video

Вооруженные силы РФ активизировали штурмовые действия на Северском направлении. Противник, сосредоточив большие силы, пытался атаковать на трех участках фронта восточнее Северска. Подробнее об атаках россиян рассказал 18 декабря в эфире телемарафона командир батальона К-2 54-й ОМБр с позывным "Оскар".

Российская армия при плотной поддержке беспилотной авиации в штурмах задействовала бронетехнику и батальон пехоты. Неприятель организованно атаковал в районе Белогоровки, со стороны Золотаревки и Спорного. Оборону держали бойцы 81-й аэромобильной бригады, 4-й бригады Нацгвардии "Рубеж", 54-й механизированной бригады и 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ.

По словам "Оскара", противник атаковал пехотными группами с использованием МТ-ЛБ, мотоциклов и багги, при поддержке ствольной артиллерии и РСЗО.

"Противника разбили, и сейчас добивают. Он постоянно выдвигается и пешими порядками группами по 5-10 человек. Штурмы проводились одновременно в трех направлениях. Только на наш батальон шло около 200 человек, восемь МТ-ЛБ, около 10 багги и два танка", — рассказал командир.

Он добавил, что российские войска для атаки задействовали резервы — бронетехнику, автомобильный транспорт. Кроме того, активизировалась авиация противника — если на прошлой неделе самолеты ВКС РФ сбрасывали на позиции украинцев до 16 КАБов в день, то в последнее время ежесуточно применяется свыше 30 авиабомб.

Комментируя атаку российских войск бывший заместитель командующего Сил специальных операций ВСУ полковник Евгений Сасько отметил, что мощная атака подразделений ВС РФ на Северском направлении вызывает некоторые подозрения.

"Врага, вероятно, смущает концентрация наших сил на этом выступе. Атака проводилась в рамках наступательно-стратегической операции россиян на Покровском, Кураховском и Новоселовском направлениях. Тут и Часов Яр, который стоит в приоритете у противника", — сказал полковник.

В то же время действия неприятеля не похожи на масштабную наступательную операцию, целью которой может быть срез Севрского выступа, поскольку для этого, подчеркнул Сасько, противнику необходимо перебросить силы с Купянского и других направлений.

Напомним, по данным ISW недавние боестолкновения в районе Северска показали, что армия РФ, по-видимому, учится действовать эффективнее во время штурмов, но все же далека от того, чтобы восстановить маневренность на поле боя.