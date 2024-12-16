Бои под Северском показали: ВС РФ далеки от восстановления маневренности на поле боя, — OSINT

По словам исследователей, недавний российский штурм на Северском направлении был намного крупнее и последовательнее, чем большинство российских штурмовых действий на упомянутом направлении.

Related video

Недавние боестолкновения в районе Северска показали, что российские войска, по-видимому, учатся действовать эффективнее во время штурмов, но все же далеки от того, чтобы восстановить маневренность на поле боя. Об этом пишет "Институт изучения войны" в сводке от 15 декабря.

Недавний российский штурм на Северском направлении был намного крупнее и последовательнее, чем большинство российских штурмовых действий на упомянутом направлении. Повышение эффективности может объясняться сменой командования в этом районе. Российские силы возле Северска испытывали сложности с проведением эффективных наступлений. В качестве примера аналитики приводят неудавшееся наступление под Белогоровкой в ноябре 2024 года и преувеличенные сообщения об успехе.

Авторы публикации ссылаются на источник, который прежде верно спрогнозировал изменения в российском командовании, и 13 декабря заявил, что российское военное командование недавно сняло с должности генерал-майора Дмитрия Овчарова.

Северск

Российские силы провели механизированную атаку численностью примерно в батальон в направлении Северска после недавней смены командования в этом районе. Геолокационные кадры, опубликованные 15 декабря, показывают, что российские силы незначительно продвинулись во время механизированной атаки численностью примерно в роту к северу от Веселого.

ISW в настоящее время не может подтвердить масштабы российских наступлений.

Напомним, что дроны СБУ уничтожили тысячи боеприпасов в Донецкой области.

Также сообщалось, что в Курахово и Часовом Яру идут изнурительные бои. Противник в течение суток в попытке улучшить тактическое положение атаковал украинские укрепления в районе Сторожевого, Даченского и южных окраин Зеленовки.