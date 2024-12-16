В Курахово и Часовом Яре идут изнурительные бои: динамика на горячих участках (карта)
Противник в течение суток в попытке улучшить тактическое положение атаковал украинские укрепления в районе Сторожевого, Даченского и южных окраин Зеленовки. Силы обороны оказывают ожесточенное сопротивление.
В ходе напряженных боев в городской застройке Часового Яра и Курахово российские оккупационные войска продолжают попытки улучшить свое тактическое положение, однако украинские защитники успешно сдерживают атаки. Об этом 16 декабря сообщила пресс-служба ОСГВ "Хортица" в своем официальном Telegram-канале.
За последние сутки российские войска предприняли штурмовые действия в районах Сторожевого, Даченского и южных окраин Зеленовки. Однако эти попытки завершились неудачей: противник понес значительные потери и был вынужден отойти.
Тем не менее, активные бои продолжаются в районе Нового Комара, а также в городской застройке Часового Яра. Противник проводит интенсивные штурмовые действия, но, по данным украинских военных, изменения в тактическом положении врага не зафиксированы.
Как уточняет "Хортица", в результате огневого поражения некоторые украинские укрепления на отдельных позициях были разрушены, что сделало их дальнейшее удержание невозможным. Несмотря на это, Силы обороны продолжают успешно сдерживать натиск противника в указанных направлениях.
"Изнурительные боестолкновения продолжаются, пока без изменений тактического положения противника", — сказано в сообщении.
Согласно картографическим данным ресурса DeepState, ситуация в Часовом яре относительно стабильна. За последние две недели противнику удалось незначительно продвинуться севернее города со стороны Калиновки.
Кураховское направление
По данным ОСГВ, на Кураховском направлении продолжаются наиболее интенсивные боестолкновения. Российские войска активизировали штурмовые действия, стремясь захватить город, однако украинские подразделения оказывают ожесточенное сопротивление.
В свою очередь Генштаб ВСУ сообщает, что на Краматорском направлении оккупанты атаковали четыре раза в районах Часового Яра и Ступочек. А на Кураховском направлении Силы обороны отбили 32 атаки — россияне пытались продвинуться вперед в районах Старых Тернов, Сонцовки, Зари, Курахово и Успеновки.
Картографические данные свидетельствуют о серьезном продвижении российских войск в Курахово. По информации военного журналиста Богдана Мирошникова, враг контролирует примерно 70% территории города и пробивает прямой путь на ТЭС и Дачное.
Напомним, подразделения ВС РФ продолжают наступать на востоке Украины, продвинувшись на некоторых участках от 600 м до 3 км. В то же время ВСУ вернули контроль над отрезком фронта на реке Оскол к югу от Купянска и Купянска Узлового.