В Курахово и Часовом Яре идут изнурительные бои: динамика на горячих участках (карта)

Противник в течение суток в попытке улучшить тактическое положение атаковал украинские укрепления в районе Сторожевого, Даченского и южных окраин Зеленовки. Силы обороны оказывают ожесточенное сопротивление.

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В ходе напряженных боев в городской застройке Часового Яра и Курахово российские оккупационные войска продолжают попытки улучшить свое тактическое положение, однако украинские защитники успешно сдерживают атаки. Об этом 16 декабря сообщила пресс-служба ОСГВ "Хортица" в своем официальном Telegram-канале.

За последние сутки российские войска предприняли штурмовые действия в районах Сторожевого, Даченского и южных окраин Зеленовки. Однако эти попытки завершились неудачей: противник понес значительные потери и был вынужден отойти.

Тем не менее, активные бои продолжаются в районе Нового Комара, а также в городской застройке Часового Яра. Противник проводит интенсивные штурмовые действия, но, по данным украинских военных, изменения в тактическом положении врага не зафиксированы.

Линия боевого столкновения в Часовом Яря. Источник: ОСГВ "Хортица" Фото: Соцсети

Как уточняет "Хортица", в результате огневого поражения некоторые украинские укрепления на отдельных позициях были разрушены, что сделало их дальнейшее удержание невозможным. Несмотря на это, Силы обороны продолжают успешно сдерживать натиск противника в указанных направлениях.

"Изнурительные боестолкновения продолжаются, пока без изменений тактического положения противника", — сказано в сообщении.

Согласно картографическим данным ресурса DeepState, ситуация в Часовом яре относительно стабильна. За последние две недели противнику удалось незначительно продвинуться севернее города со стороны Калиновки.

Карта боевых действий в Часовом Яре. 1декабря 2024 Фото: deepstatemap.live Карта боевых действий в Часовом Яре. 15 декабря 2024 Фото: deepstatemap.live

Кураховское направление

По данным ОСГВ, на Кураховском направлении продолжаются наиболее интенсивные боестолкновения. Российские войска активизировали штурмовые действия, стремясь захватить город, однако украинские подразделения оказывают ожесточенное сопротивление.

В свою очередь Генштаб ВСУ сообщает, что на Краматорском направлении оккупанты атаковали четыре раза в районах Часового Яра и Ступочек. А на Кураховском направлении Силы обороны отбили 32 атаки — россияне пытались продвинуться вперед в районах Старых Тернов, Сонцовки, Зари, Курахово и Успеновки.

Картографические данные свидетельствуют о серьезном продвижении российских войск в Курахово. По информации военного журналиста Богдана Мирошникова, враг контролирует примерно 70% территории города и пробивает прямой путь на ТЭС и Дачное.

Карта боевых действий в Курахово. 1декабря 2024 Фото: deepstatemap.live Карта боевых действий в Курахово. 15 декабря 2024 Фото: deepstatemap.live

Напомним, подразделения ВС РФ продолжают наступать на востоке Украины, продвинувшись на некоторых участках от 600 м до 3 км. В то же время ВСУ вернули контроль над отрезком фронта на реке Оскол к югу от Купянска и Купянска Узлового.