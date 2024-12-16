У Кураховому та Часовому Яру тривають виснажливі бої: динаміка на гарячих ділянках (карта)

Противник протягом доби в спробі поліпшити тактичне становище атакував українські укріплення в районі Сторожевого, Даченського та південних околиць Зеленівки. Сили оборони чинять запеклий опір.

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Під час напружених боїв у міській забудові Часового Яру та Курахового російські окупаційні війська продовжують спроби покращити своє тактичне становище, проте українські захисники успішно стримують атаки. Про це 16 грудня повідомила пресслужба ОСУВ "Хортиця" у своєму офіційному Telegram-каналі.

За останню добу російські війська вдалися до штурмових дій у районах Сторожевого, Даченського та південних околиць Зеленівки. Однак ці спроби завершилися невдачею: противник зазнав значних втрат і був змушений відійти.

Проте активні бої тривають у районі Нового Комара, а також у міській забудові Часового Яру. Противник проводить інтенсивні штурмові дії, але, за даними українських військових, змін у тактичному положенні ворога не зафіксовано.

Лінія бойового зіткнення в Часовому Яру. Джерело: ОСГВ "Хортиця" Фото: Соцмережi

Як уточнює "Хортиця", внаслідок вогневого ураження деякі українські укріплення на окремих позиціях було зруйновано, що унеможливило їхнє подальше утримання. Попри це, Сили оборони продовжують успішно стримувати натиск противника на зазначених напрямках.

"Виснажливі бойові зіткнення тривають, поки що без змін тактичного положення противника", — ідеться в повідомленні.

Згідно з картографічними даними ресурсу DeepState, ситуація в Часовому яру відносно стабільна. За останні два тижні противнику вдалося незначно просунутися на північ від міста з боку Калинівки.

Карта бойових дій у Часовому Яру. 1 грудня 2024 року Фото: deepstatemap.live Карта бойових дій у Часовому Яру. 15 грудня 2024 року Фото: deepstatemap.live

Курахівський напрямок

За даними ОСУВ, на Курахівському напрямку тривають найбільш інтенсивні зіткнення. Російські війська активізували штурмові дії, прагнучи захопити місто, проте українські підрозділи чинять запеклий опір.

Зі свого боку Генштаб ЗСУ повідомляє, що на Краматорському напрямку окупанти атакували чотири рази в районах Часового Яру і Ступочок. А на Курахівському напрямку Сили оборони відбили 32 атаки — росіяни намагалися просунутися вперед у районах Старих Тернів, Сонцівки, Зорі, Курахового та Успенівки.

Картографічні дані свідчать про серйозне просування російських військ у Курахове. За інформацією військового журналіста Богдана Мірошникова, ворог контролює приблизно 70% території міста і пробиває прямий шлях на ТЕС і Дачне.

Карта бойових дій у Кураховому. 1 грудня 2024 року Фото: deepstatemap.live Карта бойових дій у Кураховому. 15 грудня 2024 року Фото: deepstatemap.live

Нагадаємо, підрозділи ЗС РФ продовжують наступати на сході України, просунувшись на деяких ділянках від 600 м до 3 км. Водночас ЗСУ повернули контроль над відтинком фронту на річці Оскіл на південь від Куп'янська та Куп'янська Вузлового.