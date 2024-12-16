ВС РФ продвигаются возле 6 сел, а ВСУ отбросили россиян под Купянском, — DeepState (карты)

Россиянам осталось прорваться на 3 км, чтобы добраться до трассы, которая направляется от Курахово на Запорожье, свидетельствует карта боевых действий. Кроме того, враг обошел с севера Великую Новоселку.

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Подразделения ВС РФ продолжают наступать на востоке Украины, продвинувшись на некоторых участках от 600 м до 3 км. В то же время ВСУ вернули контроль над отрезком фронта на реке Оскол к югу от Купянска и Купянска Узлового. О текущей ситуации на Донбассе по состоянию на 16 декабря аналитики проекта DeepState написали в Telegram-канале.

Наступление РФ — ситуация по состоянию на 16 декабря

Купянское направление. Аналитики сообщили, что бойцам ВСУ удалось отбить позиции на южном фланге под Купянском. Речь идет о селе Колесниковка на левом берегу реки Оскол. Расстояние от линии боев до окраин города — около 14 км. Ориентировочная площадь, над которой удалось вернуть контроль — 4,75 кв. км.

Наступление РФ — ситуация под Купянском и Колысновкой 16 декабря Фото: DeepState

Краматорское направление. На данном направлении враг продолжил давить на Часов Яр. Россиянам удалось продвинуться на 600-700 м севернее населенного пункта, свидетельствуют данные DeepState. Предыдущее изменение ситуации в данной точке фронта состоялась 4-5 декабря, когда ВС РФ прорвались вглубь города от микрорайона "Октябрьский" дальше на запад.

Наступление РФ — ситуация под Часовым Яром 16 декабря Фото: DeepState

Покровское направление. Под Покровском подразделениям ВС РФ удалось отодвинуть линию боев еще ближе к южным окраинам города. Ориентировочное продвижение — около 1 км возле села Даченское, показывает обновленная карта линии фронта.

Наступление РФ — ситуация под Покровском 16 декабря Фото: DeepState

Кураховское направление. ВС РФ по состоянию на 16 декабря удалось продвинуться возле села Зеленовка, расположенного к востоку от Курахово. Российские подразделения образовали тонкий "язык" длиной почти 4 км и шириной 300-600 м. Расстояние до трассы, которая направляется в Покровское и Запорожье — около 3 км.

Наступление РФ — ситуация под Курахово 16 декабря Фото: DeepState

Времовское направление. Аналитики проекта DeepState назвали два населенных пункта на данном направлении, где враг имеет успехи. Один — возле села Новый Комар, где недавно ВСУ улучшили ситуацию. Согласно данным аналитиков, россияне продвинулись южнее и обходят Великую Новоселку с севера. Продвижение — на 3 км. Вторая точка — возле сел Сторожевое-Благодатное. На карте видим, как еще один "язык" зашел за реку Мокрые Ялы, и расстояние между позициями россиян — около 1,4 км.

Наступление РФ — ситуация под Великой Новоселкой 16 декабря Фото: DeepState

Бои на востоке — детали от командования

В отчете Генштаба ВСУ по состоянию на вечер 15 декабря указано, что наибольшее количество атак ВС РФ состоялась под Северском (33 раза), Покровском (27), Курахово (31) и Большой Новоселкой (23). Под Купянском — суммарно четыре попытки продвижения врага: на момент отчета три завершились, четвертая продолжалась. На Крамарском направлении россияне наступали меньше: состоялось три штурма.

Отметим, 12 декабря Фокус писал на основе сообщений DeepState о возникновении угрожающей ситуации под Курахово. На карте обозначены позиции ВСУ и ВС РФ возле села Успеновка. Речь идет о возможном образовании "мешка", в котором могли оказаться украинские подразделения, предупредили аналитики. Командование не сообщало о каких-то особых угрозах на данном участке фронта.

Напоминаем, 13 декабря военный Сил обороны Украины с позывным "Мучной" рассказал о событиях в Покровске и об атаке российских диверсантов.