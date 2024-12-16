ЗС РФ просуваються біля 6 сіл, а ЗСУ відкинули росіян під Куп'янськом, — DeepState (карти)

Росіянам залишилось прорватись на 3 км, щоб дістатись до траси, яка прямує від Курахового на Запоріжжя, свідчить карта бойових дій. Крім того, ворог обійшов з півночі Велику Новосілку.

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Підрозділи ЗС РФ продовжують наступати на сході України, просунувшись на деяких ділянках від 600 м до 3 км. Водночас ЗСУ повернули контроль над відтинком фронту на річці Оскіл на південь від Куп'янська та Куп'янська Вузлового. Про поточну ситуацію на Донбасі станом на 16 грудня аналітики проєкту DeepState написали у Telegram-каналі.

Наступ РФ — ситуація станом на 16 грудня

Куп'янський напрямок. Аналітики повідомили, що бійцям ЗСУ вдалось відбити позиції на південному фланзі під Куп'янськом. Ідеться про село Колесниківка на лівому березі річки Оскіл. Відстань від лінії боїв до околиць міста — близько 14 км. Орієнтовна площа, над якою вдалось повернути контроль — 4,75 кв. км.

Наступ РФ - ситуація під Куп'янськом та Колиснівківкою 16 грудня Фото: DeepState

Краматорський напрямок. На даному напрямку ворог продовжив тиснути на Часів Яр. Росіянам вдалось просунутись на 600-700 м північніше населеного пункту, свідчать дані DeepState. Попередня зміна ситуації у даній точці фронту відбулась 4-5 грудня, коли ЗС РФ прорвались вглиб міста від мікрорайону "Жовтневий" далі на захід.

Наступ РФ - ситуація під Часовим Яром 16 грудня Фото: DeepState

Покровський напрямок. Під Покровськом підрозділам ЗС РФ вдалось відсунути лінію боїв ще ближче до південних околиць міста. Орієнтовне просування — близько 1 км біля села Даченське, показує оновлена карта лінії фронту.

Наступ РФ - ситуація під Покровськом 16 грудня Фото: DeepState

Курахівський напрямок. ЗС РФ станом на 16 грудня вдалось просунутись біля села Зеленівка, розташованого на схід від Курахового. Російські підрозділи утворили тонкий "язик" довжиною майже 4 км і шириною 300-600 м. Відстань до траси, яка прямує в Покровськ та Запоріжжя — близько 3 км.

Наступ РФ - ситуація під Кураховим 16 грудня Фото: DeepState

Времівський напрямок. Аналітики проєкту DeepState назвали два населених пункти на даному напрямку, де ворог має успіхи. Один — біля села Новий Комар, де нещодавно ЗСУ покращили ситуацію. Згідно з даними аналітиків, росіяни просунулись південніше і обходять Велику Новосілку з півночі. Просування — на 3 км. Друга точка — біля сіл Сторожове-Благодатне. На карті бачимо, як ще один "язик" зайшов за річку Мокрі Яли, і відстань між позиціями росіян — близько 1,4 км.

Наступ РФ - ситуація під Великою Новосілкою 16 грудня Фото: DeepState

Бої на сході — деталі від командування

У звіті Генштабу ЗСУ станом на вечір 15 грудня вказано, що найбільша кількість атак ЗС РФ відбулась під Сіверськом (33 рази), Покровськом (27), Кураховим (31) та Великою Новосілкою (23). Під Куп'янськом — сумарно чотири спроби просування ворога: на момент звіту три завершились, четверта тривала. На Крамарському напрямку росіяни наступали менше: відбулось три штурми.

Зазначимо, 12 грудня Фокус писав на основі повідомлень DeepState про виникнення загрозливої ситуації під Кураховим. На карті позначено позиції ЗСУ та ЗС РФ біля села Успенівка. Іде мова про можливе утворення "мішка", в якому могли опинитись українські підрозділи, попередили аналітики. Командування не повідомляло про якісь особливі загрози на даній ділянці фронту.

Нагадуємо, 13 грудня військовий Сил оборони України з позивним "Мучной" розповів про події в Покровську і про атаку російських диверсантів.