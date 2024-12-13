ЗС РФ залишилося 1,5 км до Покровська: у місті ліквідували кілька ДРГ, деталі

Під Покровськом із самого ранку працює російська артилерія, противник нападає групами до чотирьох осіб. Росіяни можуть обійти місто з південного заходу або піти в лобовий штурм, попереджає боєць із позивним "Мучной".

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Російським військам залишилося пройти 1,5 кілометра до Покровська. Окупанти розвивають успіх на південь від міста і "дуже сильно натискають", зазначає військовий Сил оборони України з позивним "Мучной".

Уже зранку працює ворожа артилерія, є хаотичні просування противника групами до 4 осіб, які бігають туди-сюди. Сильний тиск ЗС РФ відчувається в напрямку Піщаного.

Завдання противника — обійти Покровськ з південного заходу

"Зупинити їхні штурми не дуже вдається, попри підкріплення. Зв'язку між підрозділами немає, відразу запустили козаків у бій не встигнувши налагодити комунікацію, що це за х**ня? Через ці всі моменти ворог може скористатися нагодою і рвонути на місто, як це було в Новогродівці", — окреслив він проблеми.

Інше завдання противника — обійти Покровськ із південного заходу і просуватися далі на захід, або піти в лобовий штурм міста.

У Покровську минулої доби ліквідували кілька російських ДРГ, повідомив лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс".

Ситуація під Покровськом: українців просять виїжджати

Покровська міська військова адміністрація в ранковому зведенні не повідомляла про обстріли міста. За даними чиновників, під обстріл загарбників потрапило селище Звєрєво Покровської громади.

Покровська ОВА закликає жителів Покровської громади не зволікати з евакуацією через ускладнення безпекової ситуації. Евакуаційні поїзди відправляються зі станції "Павлоград-1".

У зведенні Генерального штабу ЗСУ йдеться про те, що на Покровському напрямку військові ЗСУ зупинили 47 штурмів агресора в районах населених пунктів Миролюбівка, Луч, Лисівка, Даченське, Новий Труд, Піщане, Шевченко та Чумацьке.

Військове командування не вказувало відстань від дислокації російських військових до Покровська.

Нагадаємо, командувача оперативно-тактичного угруповання "Донецьк", генерала Олександра Луценка звільнили. Він командував обороною Покровського і Курахівського напрямків, зокрема захистом Покровська.

Український журналіст Юрій Бутусов 11 грудня розповів, як окупанти зайняли укріпрайон для оборони ЗСУ між населеними пунктами Новотроїцьке та Шевченко на Покровському напрямку. Такі "дірки" в захисті з'явилися через рішення командування ОТУ "Донецьк".