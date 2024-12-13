Звільнено генерала Луценка, який відповідав за Покровський і Курахівський напрямки, — Безугла

За словами нардепа, на місце Луценка призначено генерала Олександра Тарнавського, який має досвід проведення успішних наступальних операцій.

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Командувача оперативно-тактичного угруповання "Донецьк" генерала Олександра Луценка звільнено із займаної посади, а на його місце призначено генерала Олександра Тарнавського. Про це повідомила народний депутат Мар'яна Безугла.

Народна обраниця уточнила, що Луценко керував обороною Покровського і Курахівського напрямків, включно із захистом Покровська, і відповідав за протидію наступу російських військ на Запоріжжя і Дніпро. Його місце зайняв генерал Олександр Тарнавський, який, на думку Безуглої, має значно більший досвід, ніж його попередник.

"Він не належить до нового покоління, але має досвід успішних Харківської та Херсонської наступальних операцій, а також провального південного контрнаступу 2023 року. У всіх цих операціях він обіймав провідні посади. У будь-якому разі це набагато більше досвіду і компетенції, ніж у попереднього "лівого" полковника, який очолював цей напрямок із весни з незрозумілих причин", — написала Безугла.

Крім того, за інформацією нардепа, полковника Кузіва, який очолював медзабезпечення фронту, було зміщено зі своєї посади. За словами Безуглої, за короткий термін він встиг почати реформування системи, усуваючи "совкові" помилки, допущені його попередниками. Тепер цю позицію зайняв "ставленик генерала Верби", чиї дії викликали критику раніше.

Зазначимо, що нещодавно, 7 жовтня, президент України Володимир Зеленський присвоїв Луценку генеральське звання, який до цього обіймав посаду командувача ОТУ "Донецьк" у званні полковника.

Хто такий Олександр Тарнавський

24 лютого 2022 року, під час початку масштабного вторгнення Росії, Олександр Тарнавський перебував на посаді начальника штабу — заступника командувача військ оперативного командування "Схід". Невдовзі він замінив генерал-майора Олега Микаца на посаді командира оперативного угруповання військ "Слобода", яке успішно зупинило наступ російських сил на Харківщині.

У жовтні 2022 року Тарнавський очолив новостворене оперативно-стратегічне угруповання військ (ОСУВ) "Херсон". Саме під його керівництвом було звільнено місто Херсон і частину області. У грудні угруповання отримало нову назву — "Таврія". Протягом 2023 року війська ЗСУВ "Таврія" вели контрнаступ у Запорізькій області, звільнили село Работине та просунулися на південь від Великої Новосілки. З грудня 2023 по лютий 2024 року частина сил ЗСУВ обороняла Авдіївку.

У 2023 році Тарнавський також командував оперативним командуванням "Схід". Однак у лютому 2024 року внаслідок кадрових змін, пов'язаних зі зміною Головнокомандувача ЗСУ, він залишив цю посаду. Його наступником став бригадний генерал Андрій Гнатов, а сам Тарнавський продовжив керувати ОСУВ "Таврія".

Ситуація на Покровському та Курахівському напрямках

12 грудня аналітики DeepState повідомили, що на Курахівському напрямку ворог штурмує село Успенівка, щоб повністю закрити так званий "Успенівський мішок" і замкнути підрозділи Сил оборони України в оперативному кільці оточення.

Ситуація в районі Курахового Фото: deepstatemap.live

Днем раніше, 11 грудня, у DeepState повідомляли, що на Донбасі ЗС РФ просунулися одразу біля 7 населених пунктів за одну добу, зокрема мали успіх на Курахівському напрямку. Генеральний штаб ЗСУ повідомляв, що 10 грудня ЗСУ відбили 45 атак біля населених пунктів Сонцівка, Старі Терни, Зоря, Курахове, Дачне і Дальнє.

Також 11 грудня український журналіст Юрій Бутусов повідомив, що Збройні сили Російської Федерації змогли зайняти укріпрайон, який будувався для української оборони, на ділянці між населеними пунктами Новотроїцьке і Шевченко на Покровському напрямку. За його словами, це сталося через невчасні рішення командування ОТУ "Донецьк", через що в обороні утворилися "дірки".