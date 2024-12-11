ЗС РФ просунулися відразу біля 7 населених пунктів, — DeepState (карта)

Командування ЗСУ відзвітувало про понад 200 бойових зіткнень за 10 грудня. Найактивніше ворог рветься вперед на Покровському та Курахівському напрямках.

Related video

Російська армія за останню добу просунулася відразу біля кількох населених пунктів Донецької області. Також противник мав успіх у Курській області, повідомив мілітарі-паблік DeepState і показав свіжу карту бойових дій в Україні.

За даними аналітиків, у росіян були успіхи біля Торецька, Розливу, Пушкіного, Черкаської Коноплі, у Кураховому, Шевченку та Сонцівці. Однак ЗСУ вдалося відкинути окупантів від Константинопольського.

Командування ЗСУ офіційно підтвердило понад 200 бойових зіткнень за 10 грудня

Генеральний штаб ЗСУ в ранковому зведенні повідомив, що 10 грудня було 208 бойових зіткнень. Противник завдав по позиціях ЗСУ і населених пунктах два ракетні удари із застосуванням трьох ракет і 22 авіаудари, скинувши 42 КАБ. ЗС РФ здійснили понад 3,5 тисячі обстрілів, причому 111 були з реактивних систем залпового вогню. Також було задіяно 1600 дронів-камікадзе.

Найбільше атак зафіксовано на Покровському напрямку: українські захисники відбили 53 штурми агресора в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Мирноград, Новотроїцьке, Пушкіне, Лисівка, Даченське, Новий Труд, Зелене, Піщане, Покровськ і Шевченко.

Курахівський напрямок посідає друге місце за інтенсивністю бойових зіткнень. Там Сили оборони України відбили 45 атак позицій ЗСУ поблизу населених пунктів Сонцівка, Старі Терни, Зоря, Курахове, Дачне і Дальнє.

Гаряче було також на Лиманській і Курській ділянках фронту. На першому напрямку ворог атакував 26 разів, а на другому — 22. ЗС РФ намагалися просунутися вперед поблизу українських населених пунктів Греківка, Копанки, Надія, Зелений Гай, Макіївка, Ямполівка, Зарічне, Терни, Торське, а також у напрямках Дружелюбівки й Чернещини.

Зазначимо, що за оцінками Мінфіну України, грошей і озброєнь для протистояння натиску РФ вистачить максимум до кінця першої половини 2025 року.

Фокус уже писав, що Росія готується завдати масованих ударів по Україні. Для цього накопичуються ресурси на аеродромах стратегічної авіації.