ВС РФ продвинулись сразу возле 7 населенных пунктов, — DeepState (карта)

Командование ВСУ отчиталось о более 200 боевых столкновениях за 10 декабря. Активнее всего враг рвется вперед на Покровском и Кураховском направлениях.

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Российская армия за последние сутки продвинулась сразу возле нескольких населенных пунктов Донецкой области. Также противник имел успех в Курской области, сообщил милитари-паблик DeepState и показал свежую карту боевых действий в Украине.

По данным аналитиков, у россиян были успехи возле Торецка, Разлива, Пушкиного, Черкасской Конопельки, в Курахово, Шевченко и Сонцевке. Однако ВСУ удалось отбросить оккупантов от Константинопольского.

Командование ВСУ официально подтвердило более 200 боевых столкновений за 10 декабря

Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке сообщил, что 10 декабря было 208 боевых столкновения. Противник нанес по позициям ВСУ и населенным пунктам два ракетных удара с применением трех ракет и 22 авиаудара, сбросив 42 КАБ. ВС РФ совершили более 3,5 тысяч обстрелов, причем 111 были из реактивных систем залпового огня. Также было задействовало 1600 дронов-камикадзе.

Больше всего атак зафиксировано на Покровском направлении: украинские защитники отбили 53 штурма агрессора в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Мирноград, Новотроицкое, Пушкино, Лисовка, Даченское, Новый Труд, Зеленое, Песчаное, Покровск и Шевченко.

Кураховское направление занимает второе место по интенсивности боестолкновений. Там Силы обороны Украины отразили 45 атак позиций ВСУ вблизи населенных пунктов Сонцевка, Старые Терны, Заря, Курахово, Дачное и Дальнее.

Горячо было также на Лиманском и Курском участках фронта. На первом направлении враг атаковал 26 раз, а на втором — 22. ВС РФ пытались продвинуться вперед вблизи украинских населенных пунктов Грековка, Копанки, Надия, Зеленая Роща, Макеевка, Ямполевка, Заречное, Терны, Торское, а также в направлениях Дружелюбовки и Чернещины.

Отметим, что по оценкам Минфина Украины, денег и вооружений для противостояния натиску РФ хватит максимум до конца первой половины 2025 года.

Фокус уже писал, что Россия готовится нанести массированные удары по Украине. Для этого накапливаются ресурсы на аэродромах стратегической авиации.