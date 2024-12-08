Россия готовит массированные удары по Украине: в ЦПД заявили о терроре РФ

Российская армия накапливает ресурсы на аэродромах стратегической авиации, чтобы устроить очередную ракетную атаку. Посольство США в Украине информирует об угрозе ударов по критической инфраструктуре.

Россия продолжает готовить ресурсы на аэродромах стратегической авиации для массированных ударов по Украине. Об этом сообщил в Telegram руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

По его оценкам, вражеская армия не меняет тактику и чтобы прекратить террор украинцев, необходимо реальное экономическое и военное давление на Москву.

"Исключительно через силу, физическое уничтожение российских военных возможностей или экономическое ограничение способности РФ проводить террористические удары", — подчеркнул он.

Стоит добавить, что 8 декабря, посольство США в Украине предупредило об угрозе ударов ракетами и дронами по критическим объектам гражданской инфраструктуры. Дипломаты просили граждан Штатов проявлять повышенную осторожность.

В СМИ ранее отмечали, что по состоянию на 20 ноября 2024 года Россия накопила 350 единиц ракет "Искандер-М", 220 единиц Х-101 и около 390 "Калибров".

Данные об аэробаллистических "Кинжалах" также доступны: их запас оценивают на уровне 70 ракет. Агрессор также может хранить около 230 единиц Х-22, но их уже не производят.

Напомним, ВС РФ вечером 6 декабря ударили по Запорожской области. Атака унесла жизни девяти человек, еще 17 получили ранения.

За день до этого оккупационные войска нанесли ракетный удар по Вознесенску Николаевской области, в результате атаки погиб мужчина.