11 погибших и 30 раненых: Россия обстреляла Запорожье и Кривой Рог (фото, видео)

Также в результате атаки в Запорожье возникли проблемы с электроэнергией, а в Кривом Роге один человек не выходит на связь.

Российские оккупанты вечером 6 ноября атаковали Запорожскую область. В результате атаки девять человек погибли, еще 17 — ранены. Среди пострадавших есть двое детей 4 и 11 лет, сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Сначала глава Иван Федоров сообщил о двух раненых в результате атаки, пожаре на СТО и проблемах с электроэнергией. Иван Федоров отмечал, что на места происшествия выехали экстренные службы.

Позже количество погибших увеличилось до трех, а раненых — до четырех. Среди пострадавших было известно о двух детях. Пострадавшие получили осколочные ранения и травмы головы. Глава Запорожской ОГА добавил, что пострадавшие дети получают помощь медиков, а их жизни ничего не угрожает.

На момент выхода публикации известно, что в результате атаки на Запорожье погибли девять человек. Еще семнадцать человек ранены, среди них — двое детей. Кроме того, в результате попаданием разрушена СТО, повреждены дома и магазины рядом.

Атака на Кривой Рог: что известно

В этот же день, 6 ноября, ВС РФ атаковали баллистикой центр Кривого Рога. В результате обстрела погибли два человека, пострадали еще 13 человек. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

Сначала глава ОГА сообщал о том, что в результате атаки на город погиб один человек. Еще 8 человек пострадали, среди них — 6-летний ребенок. Он получил ранения средней степени тяжести.

"В больнице умер мужчина, раненный во время ракетного удара по Кривому Рогу. Таким образом, российская атака унесла две жизни. По информации на сейчас, пострадавших — 13", — добавил позже глава Днепропетровской ОГА.

В Государственной службе чрезвычайных ситуаций рассказали, что после вражеской атаки на связь не выходит один человек. Спасатели продолжают обследовать поврежденное здание.

"Под завалами вероятно находится 1 человек. Разрушено трехэтажное здание, повреждены жилые дома и автомобили", — уточнили там.

Напомним, 4 ноября ВС РФ атаковала Украину управляемой авиационной ракетой Х-59/69 и 50 "шахедами". В результате атаки на Черниговщине обломками были повреждены дома, а в Сумской области ракета упала на нежилые помещения.

Также отметим, что Россия запустила по Украине 44 ударных беспилотника. Также враг нанес удар баллистическими ракетами по объектам в Днепропетровской области.