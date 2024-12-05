Россия атаковала Украину "Шахедами" и баллистикой: какие регионы были под угрозой (фото)

Оккупанты запустили с северо-востока 44 ударных беспилотника, а также две ракеты комплекса "Искандер-М". Средствами ПВО удалось уничтожить 30 вражеских БПЛА.

Вооруженные силы РФ в ночь на 5 декабря атаковали регионы Украины беспилотными аппаратами типа "Шахед", а также нанесли удар баллистическими ракетами по объектам в Днепропетровской области. Средствами украинской ПВО было уничтожено 30 БПЛА противника, сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

Всего противник применил 44 ударных беспилотника, включая "Шахеды" и БПЛА других типов, и запустил из Ростовской области РФ две ракеты оперативно-тактического комплекса "Искандер-М". Под удар попали Киевская область, а также центральные и западные области Украины.

Фото: Воздушные силы ВСУ

"По состоянию на 08:30 подразделениями зенитных ракетных войск, РЭБ и мобильных огневых групп Воздушных сил и Сил обороны Украины сбито 30 вражеских БпЛА в Киевской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Винницкой, Хмельницкой и Одесской областях", — говорится в сообщении.

Военные отметили, что 12 вражеских дронов были локально потеряно и один БПЛА вышел из подконтрольного воздушного пространства в сторону Беларуси.

Ночной обстрел Украины: последствия

Киевская область

В результате ночного удара российских ударных беспилотников по Киевской области повреждены три частных дома и ЛЭП. Об этом сообщил руководитель Киевской ОВА Руслан Кравченко. Силы ПВО успешно отбили атаку, пострадавших среди населения нет.

"В результате падения обломков сбитых вражеских целей в двух районах области повреждены 3 частных дома и линия электросетей. В домах повреждены окна, двери, кровли", — говорится в сообщении.

Днепропетровская область

По информации главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, противник атаковал ракетами и дронами Никопольский район, в результате чего были повреждены агропредприятие, частные дома, авто, линия газоснабжения и ЛЭП.

"Ночью враг несколько раз целился по Никопольщине. Ударил ракетами, дроном-камикадзе и артиллерией. Атаковал Никополь, Покровскую — городскую и сельскую, Марганецкую общины", — написал Лысак в соцсетях, добавив, что пострадавших среди населения нет.

Результат атаки российских БПЛА. 5 декабря 2024 Результат атаки российских БПЛА. 5 декабря 2024 Результат атаки российских БПЛА. 5 декабря 2024

Сумская область

По информации Сумской ОВА, ночью и утром 5 декабря россияне совершили три обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. При этом на территории Краснопольской и Свесской громады зафиксировано 6 взрывов. Противник также нанес авиаудар двумя КАБами.

Черкасская область

Как сообщил руководитель Черкасской ОВА Игорь Табурец, благодаря действиям украинских защитников в регионе обошлось без последствий.

"По предварительным данным, в черкасском небе уничтожено 6 вражеских БПЛА", — написал он в Telegram.

Официальные источники других областей о разрушениях не сообщали.

Напомним, российские "Шахеды" все чаще залетают на территорию Беларуси. По данным мониторинговой группы Hajun Project, белорусские власти с помощью репрессий скрывают массовую "миграцию" дронов-камикадзе из Украины.

По информации журналистов Financial Times, российская армия превратила Херсон и другие населенные пункты области в полигон для обучения операторов беспилотников. Только за сентябрь текущего года противник совершил более 2 700 дроновых атак.