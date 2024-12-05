Росія атакувала Україну "Шахедами" і балістикою: які регіони були під загрозою (фото)

Окупанти запустили з північного сходу 44 ударні безпілотники, а також дві ракети комплексу "Іскандер-М". Засобами ППО вдалося знищити 30 ворожих БПЛА.

Збройні сили РФ у ніч на 5 грудня атакували регіони України безпілотними апаратами типу "Шахед", а також завдали удару балістичними ракетами по об'єктах у Дніпропетровській області. Засобами української ППО було знищено 30 БПЛА противника, повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

Загалом противник застосував 44 ударні безпілотники, включно з "Шахедами" і БПЛА інших типів, і запустив з Ростовської області РФ дві ракети оперативно-тактичного комплексу "Іскандер-М". Під удар потрапили Київська область, а також центральні та західні області України.

Фото: Повітряні сили ЗСУ

"Станом на 08:30 підрозділами зенітних ракетних військ, РЕБ і мобільних вогневих груп Повітряних сил і Сил оборони України збито 30 ворожих БПЛА в Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій та Одеській областях", — ідеться в повідомленні.

Військові зазначили, що 12 ворожих дронів було локально втрачено і один БПЛА вийшов із підконтрольного повітряного простору в бік Білорусі.

Нічний обстріл України: наслідки

Київська область

Унаслідок нічного удару російських ударних безпілотників по Київській області пошкоджено три приватні будинки та ЛЕП. Про це повідомив керівник Київської ОВА Руслан Кравченко. Сили ППО успішно відбили атаку, постраждалих серед населення немає.

"Унаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей у двох районах області пошкоджено 3 приватні будинки та лінію електромереж. У будинках пошкоджено вікна, двері, покрівлі", — йдеться в повідомленні.

Дніпропетровська область

За інформацією голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, противник атакував ракетами та дронами Нікопольський район, унаслідок чого було пошкоджено агропідприємство, приватні будинки, авто, лінію газопостачання та ЛЕП.

"Уночі ворог кілька разів цілився по Нікопольщині. Вдарив ракетами, дроном-камікадзе та артилерією. Атакував Нікополь, Покровську — міську та сільську, Марганецьку громади", — написав Лисак у соцмережах, додавши, що постраждалих серед населення немає.

Результат атаки російських БПЛА. 5 грудня 2024 року Результат атаки російських БПЛА. 5 грудня 2024 року Результат атаки російських БПЛА. 5 грудня 2024 року

Сумська область

За інформацією Сумської ОВА, вночі та вранці 5 грудня росіяни здійснили три обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. При цьому на території Краснопільської та Свеської громади зафіксовано 6 вибухів. Противник також завдав авіаудару двома КАБами.

Черкаська область

Як повідомив керівник Черкаської ОВА Ігор Табурець, завдяки діям українських захисників у регіоні обійшлося без наслідків.

"За попередніми даними, у черкаському небі знищено 6 ворожих БПЛА", — написав він у Telegram.

Офіційні джерела з інших областей про руйнування не повідомляли.

Нагадаємо, російські "Шахеди" дедалі частіше залітають на територію Білорусі. За даними моніторингової групи Hajun Project, білоруська влада за допомогою репресій приховує масову "міграцію" дронів-камікадзе з України.

За інформацією журналістів Financial Times, російська армія перетворила Херсон та інші населені пункти області на полігон для навчання операторів безпілотників. Тільки за вересень поточного року противник здійснив понад 2 700 дронових атак.