Україна відправляє "шахеди" в повітряний простір Білорусі, а не Росії, — дослідження

За даними моніторингової групи Hajun Project, влада Білорусі за допомогою репресій приховує масову "міграцію" дронів-шахедів з України до Білорусі. Силовики Олександра Лукашенка затримали власника будинку, камера якого зняла падіння російського БПЛА.

РФ може виробляти все більше дронів-шахедів для обстрілів України, але Київ знайшов спосіб відправити їх назад туди, звідки вони летять. При цьому безпілотники іранського типу "шахед" частіше залітають на територію дружньої Кремлю Білорусі, а не повертаються назад. Про це пише Euronews.

Автори публікації посилаються на офіційний звіт Повітряних сил України. Днями російські війська запустили 110 безпілотників Shahed і хибних цілей по Україні. Половину було збито, але ще 50 були "локаційно втраченими". Їх не збила система ППО і водночас вони досягли намічених цілей.

"Це означає, що вони передають неправдиві GPS-цілі цим дронам Shahed — або "Герань-2" — щоб змусити відхилитися від курсу", — пояснив Джон Гарді, заступник директора проєкту Russia Program у Фонду захисту демократії.

За його словами, у цих дронах вбудована система, що запобігає глушінню.

"Але те, що вони роблять, — ніби підкрадаються і не дають дрону знати, що цілі змінюються. Це обманює його і змушує рухатися в неправильному напрямку", — пояснив він в інтерв'ю журналістам.

Така можливість з'явилася завдяки вдосконаленій тактиці РЕБ. За даними вашингтонського Інституту вивчення війни, кількість безпілотників-приманок, що були "загублені" через українські радіоелектронні перешкоди, значно зросла в період з жовтня по листопад.

Під час атаки 2 жовтня Україна напряму збила 78 БПЛА, а 23 були "локаційною втратою", тобто 22% від загальної кількості 105 запущених дронів.

Два місяці потому, у понеділок, 2 грудня, вже 45% російських безпілотників зникли через українські перешкоди РЕБ. Частина з них пояснюється дією системи радіоелектронного захисту "Покрова". Але це не єдина система, яку використовує Україна, пояснив Харді.

"У Києва також є системи розподілених датчиків, які підключаються до планшетів мобільних груп по боротьбі з "шахедами", зі встановленими на них кулеметами", — сказав він.

4 грудня у зведенні Повітряних сил зазначалося, що "локаційно втрачених" БПЛА було 18 із 50, тобто 36%.

Крім того, щоб змусити їх приземлитися або "загубитися", українська система РЕБ також може переспрямувати російські безпілотники назад у Росію або, в деяких випадках, у дружню Кремлю Білорусь.

Білоруська незалежна моніторингова група Hajun Project повідомила журналістам, що "систематичні польоти безпілотників у Білорусь" розпочалися з 11 липня, відтоді кількість російських безпілотників, переспрямованих у повітряний простір країни, зростає з кожним місяцем.

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"Наприклад, ось щомісячні дані: липень — дев'ять дронів, серпень — 12 дронів, вересень — 27 дронів, жовтень — 49 дронів, листопад — 151 дрон. 148 із них — дрони Shahed", — зазначив OSINT-дослідники.

За даними Hajun Project, 25 листопада в повітряний простір Білорусі залетіли 38 російських безпілотників Shahed, що стало рекордом. 3-4 грудня зазначалося, що щонайменше 15 російських "шехедів" опинилися на території Білорусі з України та РФ.

"Дрони знову прилетіли з Росії, пройшовши "білоруський коридор", летіли через Рєчисту, Василевичі та Гомель", — наголошується в публікації 4 грудня.

Перший такий "приліт" фіксували о 21:32 — дрон прилетів із Брянської області та вилетів з України в бік Ріпок (Гомельська область). Підтверджено, що 6 із 15 дронів, які опинилися в Білорусі, були з України. При цьому білоруську авіацію не підіймали в повітря.

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За даними Hajun Project, чергова авіація ВПС Білорусі іноді, але не завжди, все ж таки літає на південний схід країни, коли безпілотники масово летять у Білорусь. Але подробиці не доступні громадськості й часто не розголошуються.

"3 жовтня один із безпілотників розбився в Калинковичах. Це було зафіксовано камерою спостереження, і відео поширили в місцевих чатах. Наступного дня силовики (Олександра) Лукашенка затримали власника будинку, камера якого зняла падіння дрона", — стверджують у Hajun Project.

За даними аналітиків, цей випадок вказує на те, як влада Білорусі намагається приховати тему дронів Shahed за допомогою репресій, щоб було якомога менше інформації.

"Тому є всі підстави вважати, що в Білорусі було більше падінь дронів, але даних про це просто немає", — повідомили представники моніторингової групи.

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"Коли ви змінюєте координати цих дронів, ви робите це поступово. Ви не хочете говорити, що мета діаметрально протилежна тому, куди вони летять. Ви ніби поступово відхиляєте їх від курсу", — пояснив Джон Гарді.

Цивільні смартфони

В останні кілька тижнів у соцмережах України користувачі розміщували скріншоти свого місцеперебування на карті з локалізацією на російській або білоруській території. У відповідь Генеральний штаб виступив із попередженням, що електронні системи, які використовуються для відбиття російських повітряних атак, можуть впливати на час і геолокацію в телефонах.

Радили відключити автоматичне оновлення часу в телефоні та те, що під час повітряної тривоги точність супутникової навігації може змінюватися.

Шахед

За словами Гарді, росіяни після початку масового виробництва "шахедів" внесли безліч модифікацій, це стосується системи наведення та ударної частини. Зокрема, додалася система "Комета-М" — передавач GNSS, на який не впливають системи глушіння.

Водночас, хоча ця система і може виявити спроби глушіння, Україна все ж використовує більш просунутий спуфінг.

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