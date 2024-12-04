Україну атакувала ракета Х-59/69 і 50 "шахедів": постраждали будинки в Чернігівській області, деталі (фото)

У Харківській області "шахед" пошкодив будівлю цивільного підприємства. На Чернігівщині уламки пошкодили будинки, у Сумській області — ракета впала на нежитлові приміщення.

У ніч із 3 на 4 грудня російські війська атакували Україну керованою авіаційною ракетою Х-59/69. Обстріл вівся з повітряного простору Курської області. Також застосовувалося загалом 50 ударних БПЛА типу "шахед". Про це йдеться у зведенні Повітряних сил України.

Крім "шахедів" повідомляють і про безпілотники інших типів, які запускали з районів військових баз Приморсько-Ахтарська, Орла та Міллерова.

"Станом на 09:00 підрозділами зенітних ракетних військ, РЕБ і мобільних вогневих груп Повітряних Сил і Сил оборони України збито 29 ворожих БПЛА в Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Хмельницькій, Тернопільській, Миколаївській та Донецькій областях", — ідеться в публікації.

Наслідки обстрілу України

Зазначається і про 18 дронів, які були "локаційно втрачені". Один БПЛА вийшов із підконтрольного повітряного простору України в напрямку тимчасово окупованої території.

Обстріл України 4 грудня: наслідки в областях

За даними голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, у населеному пункті Сиваш, Лозівського району внаслідок атаки БПЛА "шахедом" пошкоджено будівлю цивільного підприємства. За його словами, були також атаки КАБами в населених пунктах Завадське та Одноробівка Богодухівського району.

Сумська ОВА станом на 8:00 повідомила про ракетний обстріл Шосткинської громади. Був один вибух, який пошкодив нежитлові приміщення.

У Чернігівській області знову були нічні атаки ворога. За попередніми даними, "шахед" влучив на подвір'я в селі Чернігівського району. Уламки пошкодили будинки, але обійшлося без жертв. Про це повідомила пресслужба ОВА.

Наслідки обстрілу Чернігівської області

Наслідки обстрілу Чернігівської області

Наслідки обстрілу Чернігівської області

Наслідки обстрілу Чернігівської області

Наслідки обстрілу Чернігівської області

На Хмельниччині під час сигналу "Повітряна тривога", сили ППО знищили 6 ворожих "шахедів", йдеться в публікації ОВА.

У Миколаївській ОВА повідомили про знищення трьох дронів-камікадзе типу Shahed 131/136. Також російські FPV-дрони атакували Куцурубську громаду. Були й артобстріли, один з яких вивів з ладу лінію електропередач. Її вже відновили.

За даними Донецької ОДА, майже 700 громадян залишилися без газопостачання.

"Черговий обстріл Покровська. Знову руйнування системи газопостачання. Наші газовики на межі неможливого продовжують свою роботу менш ніж за 5 кілометрів від лінії фронту, оперативно відпрацьовуючи виклики, пов'язані з бойовими діями", — зазначив голова правління АТ "Донецькоблгаз" Вадим Батій.

Нагадаємо, що вночі територію РФ атакували понад 20 БПЛА. Прогриміли вибухи поблизу авіабази.

Також повідомлялося, що, за даними нардепа, "бусифікацію" чоловіків мали припинити в травні.