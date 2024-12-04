Украину атаковала ракета Х-59/69 и 50 "шахедов": пострадали дома в Черниговской области, детали (фото)

В Харьковской области "шахед" повредил здание гражданского предприятия. В Черниговской обломки повредили дома, в Сумской области — ракета упала на нежилые помещения.

В ночь с 3 на 4 декабря российские войска атаковали Украину управляемой авиационной ракетой Х-59/69. Обстрел велся из воздушного пространства Курской области. Также применялось в общей сложности 50 ударных БПЛА типа "шахед". Об этом говорится в сводке Воздушных сил Украины.

Кроме "шехедов" сообщается и о беспилотниках других типов, которые запускались из районов военных баз Приморско-Ахтарска, Орла и Миллерово.

"По состоянию на 09:00 подразделениями зенитных ракетных войск, РЭБ и мобильных огневых групп Воздушных Сил и Сил обороны Украины сбито 29 вражеских БПЛА в Киевской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Хмельницкой, Тернопольской, Николаевской и Донецкой областях", — говорится в публикации.

Последствия обстрела Украины

Отмечается и о 18 дронах, которые были "локационно потеряны". Один БПЛА вышел из подконтрольного воздушного пространства Украины в направлении временно оккупированной территории.

Обстрел Украины 4 декабря: последствия в областях

По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, в населенном пункте Сиваш, Лозовского района в результате атаки БПЛА "шахедом" повреждено здание гражданского предприятия. По его словам, были также атаки КАБами в населенных пунктах Завадское и Одноробовка Богодуховского района.

Сумская ОВА по состоянию на 8:00 сообщила о ракетном обстреле Шосткинской общины. Был один взрыв, который повредил нежилые помещения.

В Черниговской области вновь были ночные атаки врага. По предварительным данным, "шахед" попал во двор в селе Черниговского района. Обломки повредили дома, но обошлось без жертв. Об этом сообщила пресс-служба ОВА.

Последствия обстрела Черниговской области

Последствия обстрела Черниговской области

Последствия обстрела Черниговской области

Последствия обстрела Черниговской области

Последствия обстрела Черниговской области

В Хмельницкой области во время сигнала "Воздушная тревога", силы ПВО уничтожили 6 вражеских "шахедов", говорится в публикации ОВ.

В Николаевской ОВА сообщили об уничтожении трех дронов-камикадзе типа Shahed 131/136. Также российские FPV-дроны атаковали Куцурубскую общину. Были и артобстрелы, один из которых вывел из строя линию электропередач. Ее уже восстановили.

По данным Донецкой ОДА, почти 700 граждан остались без газоснабжения.

"Очередной обстрел Покровска. Снова разрушение системы газоснабжения. Наши газовики на грани невозможного продолжают свою работу менее 5 километров от линии фронта, оперативно отрабатывая вызовы, связанные с боевыми действиями", — отметил председатель правления АО "Донецкоблгаз" Вадим Батий.

Напомним, что ночью территорию РФ атаковали более 20 БПЛА. Прогремели взрывы вблизи авиабазы.

Также сообщалось, что, по данным нардепа, "бусификацию" мужчин должны были прекратить в мае.