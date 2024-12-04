Ночью Россию атаковали более 20 БПЛА: прогремели взрывы вблизи авиабазы (видео)
В шести областях РФ работала ПВО. Местные сообщили о "прилете" и сильном дыме в Белгородской области.
Ночью в ряде регионов России было шумно, объекты в разных частях страны-агрессора атаковали БПЛА. Об этом 4 декабря заявили в Минобороны РФ.
В атаке обвинили Украину. Во вражеском министерстве сообщили, что силы ПВО в целом уничтожили 24 беспилотника:
- шесть — над Ростовской областью;
- пять — над Брянской;
- четыре — над Белгородской;
- три — над Рязанской;
- один — над Астраханской;
- пять — над Краснодарским краем.
Ночная атака БПЛА: последствия по регионам
В соцсетях передали, что взрывы гремели к западу от Ростова и Таганрога. Предварительно звуки связывали с работой ПВО. Также взрывы слышали в рязанском районе Дягилево, где расположена российская стратегическая авиабаза.
И.о. губернатора Ростовской области Юрий Слюсар информировал, что в районе Таганрога уничтожили и подавили средствами РЭБ 12 дронов. В результате атаки никто не пострадал, разрушений на земле не зафиксировали.
В Telegram-канале с новостями Брянска сообщали, что "очень громко". Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил об уничтожении БПЛА, пострадавших и разрушений нет.
В соцсетях передавали, что в селе Маломихайловка (Шебекинский район Белгородской области) был "прилет" примерно в час ночи.
"Было видно сильный дым! Подробностей нет", — отметили авторы контента.
Губернатор Рязанской области Павел Малков заявил, что над регионом сбили три БПЛА. По его словам, предварительно, обошлось без пострадавших и разрушений.
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