Ночью Россию атаковали более 20 БПЛА: прогремели взрывы вблизи авиабазы (видео)

В шести областях РФ работала ПВО. Местные сообщили о "прилете" и сильном дыме в Белгородской области.

Ночью в ряде регионов России было шумно, объекты в разных частях страны-агрессора атаковали БПЛА. Об этом 4 декабря заявили в Минобороны РФ.

В атаке обвинили Украину. Во вражеском министерстве сообщили, что силы ПВО в целом уничтожили 24 беспилотника:

шесть — над Ростовской областью;

пять — над Брянской;

четыре — над Белгородской;

три — над Рязанской;

один — над Астраханской;

пять — над Краснодарским краем.

Ночная атака БПЛА: последствия по регионам

В соцсетях передали, что взрывы гремели к западу от Ростова и Таганрога. Предварительно звуки связывали с работой ПВО. Также взрывы слышали в рязанском районе Дягилево, где расположена российская стратегическая авиабаза.

И.о. губернатора Ростовской области Юрий Слюсар информировал, что в районе Таганрога уничтожили и подавили средствами РЭБ 12 дронов. В результате атаки никто не пострадал, разрушений на земле не зафиксировали.

В Telegram-канале с новостями Брянска сообщали, что "очень громко". Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил об уничтожении БПЛА, пострадавших и разрушений нет.

В соцсетях передавали, что в селе Маломихайловка (Шебекинский район Белгородской области) был "прилет" примерно в час ночи.

"Было видно сильный дым! Подробностей нет", — отметили авторы контента.

Губернатор Рязанской области Павел Малков заявил, что над регионом сбили три БПЛА. По его словам, предварительно, обошлось без пострадавших и разрушений.

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