Вночі Росію атакували понад 20 БПЛА: прогриміли вибухи поблизу авіабази (відео)

У шести областях РФ працювала ППО. Місцеві повідомили про "приліт" та сильний дим у Бєлгородській області.

Вночі у низці регіонів Росії було гучно, об’єкти у різних частинах країни-агресорки атакували БПЛА. Про це 4 грудня заявили в Міноборони РФ.

В атаці звинуватили Україну. У ворожому міністерстві повідомили, що сили ППО загалом знищили 24 безпілотники:

шість — над Ростовською областю;

п’ять — над Брянською;

чотири — над Бєлгородською;

три — над Рязанською;

один — над Астраханською;

п'ять — над Краснодарським краєм.

Нічна атака БПЛА: наслідки по регіонах

У соцмережах передали, що вибухи гриміли на захід від Ростова та Таганрога. Попередньо звуки пов’язували з роботою ППО. Також вибухи чули в рязанському районі Дягілєво, де розташована російська стратегічна авіабаза.

В.о. губернатора Ростовської області Юрій Слюсар інформував, що в районі Таганрога знищили та придушили засобами РЕБ 12 дронів. Внаслідок атаки ніхто не постраждав, руйнувань на землі не зафіксували.

У Telegram-каналі з новинами Брянська повідомляли, що "дуже гучно". Губернатор Брянської області Олександр Богомаз заявив про знищення БПЛА, постраждалих і руйнувань немає.

У соцмережах передавали, що в селі Маломихайлівка (Шебекінський район Бєлгородської області) був "приліт" приблизно о першій годині ночі.

"Було видно сильний дим! Подробиць нема", — зазначили автори контенту.

Губернатор Рязанської області Павло Малков заявив, що над регіоном збили три БПЛА. З його слів, попередньо, обійшлося без постраждалих і руйнувань.

У місті Новоросійськ Краснодарського краю вмикали сирену. Жителів Кримського району на Кубані закликали залишатися вдома та не виходити на вулицю.

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