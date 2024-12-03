Під окупованим Токмаком FPV-дрон знищив паливозаправник окупантів (відео)

За даними Петра Андрющенка, FPV-дрон уразив АЗС біля міста, коли окупанти заправляли свою техніку. Пожежа призвела до детонації резервуарів із бензином і дизпаливом.

ЗСУ знищили паливозаправник російських військ в окупованому Токмаку Запорізької області. Займання сталося безпосередньо на заправній станції — пожежу і дим було видно здалеку. Про це ексрадник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив у Telegram-каналі.

За його даними, FPV-дрон уразив АЗС біля міста у той час, коли окупанти заправляли свою техніку. Сталося загоряння, що призвело до детонації резервуарів із бензином і дизпаливом.

Удар по АЗС у Токмаку

У російських пабліках 2 грудня було опубліковано відео пожежі біля АЗС. Його знімали з району дороги на значній відстані, водночас масштаб займання проглядається.

Токмак удар по АЗС

Ліквідацію військового паливозаправника позначено помаранчевим

Ліквідацію військового паливозаправника позначено помаранчевим

Згодом опублікували відео, передане "Маріупольським опором". На ньому вже чітко видно ліквідацію військового паливозаправника окупантів та інші наслідки для АЗС.

Ліквідацію військового паливозаправника позначено помаранчевим

Нагадаємо, що ЗС РФ застосовують "нову" тактику обстрілів України. За кілька десятків хвилин після першого удару запускається друга ракета з тими самими координатами — по рятувальниках, медиках та інших мирних громадянах на місці події.

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