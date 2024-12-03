РФ применяет "новую" тактику ударов по Украине (исследование)

Через несколько десятков минут после первого удара РФ запускает вторую ракету по тем же координатам, чтобы поразить спасателей, медиков и гражданских, которые остаются на месте происшествия.

Во время обстрелов Украины РФ прибегает к тактике двойных ударов, когда за первым ударом следует второй, нацеленный на спасателей, медиков и других гражданских. Украинская общественная организация Truth Hounds, занимающаяся документированием и расследованием международных преступлений и нарушений прав человека, исследовала, как и для чего РФ использует эту тактику во время обстрелов украинских городов. Результаты исследования опубликованы на сайте организации.

Российская тактика двойных ударов заключается в том, что после первой атаки, пока на месте работают спасатели, медики, и остаются другие гражданские, сразу происходит второй удар. Это усиливает панику и страдания среди населения.

Исследователи отмечают, что россияне активно использовали тактику двойных ударов в Сирии, а в течение войны в Украине их количество растет. С февраля 2022 года по 31 августа 2024-го Truth Hounds подтвердили 36 случаев двойных ударов со стороны РФ — при этом 20 из них верифицировали за период с января по август 2024 года, что говорит о значительном росте частоты. Всего во время обстрелов городов Украины инцидентов, которые имеют признаки двойных ударов, было более 60.

Двойные удары РФ наносит для запугивания гражданских

По информации Truth Hounds, чаще всего Россия для двойных ударов запускает баллистические ракеты и крылатые ракеты из оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер".

Интервал между ударами составляет несколько десятков минут. В большинстве случаев жертвами второго удара становятся спасатели, медики и правоохранители, работающие на месте происшествия.

"Информация из открытых источников доказывает то, что такие повторные удары наносились, когда российские войска могли подтвердить прибытие на место удара представителей служб быстрого реагирования и других гражданских лиц", — говорят исследователи.

В исследовании проанализировали двойные удары РФ по Покровску в Донецкой области 7 августа 2023 года и Черкасской Лозовой в Харьковской области 19 мая 2024 года. В обоих случаях, по мнению исследователей, целью ударов было не поражение военных целей, а запугивание гражданского населения и поражение служащих, работающих на месте попадания. Такие действия расцениваются как военное преступление.

"Эта тактика часто воспринимается как направленная на военные цели, но активное использование Россией двойных ударов в Сирии и недавно в Украине свидетельствует о ее сознательном применении против чисто гражданских объектов, включая гражданских лиц и население. Кроме того, безнаказанность, которую Россия почувствовала за эти нападения в Сирии, вызвала тревожную тенденцию к большему использованию этой тактики в Украине в течение лет войны", — пишут авторы исследования.

Напомним, 30 ноября представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш рассказал об особенностях российских атак "Шахедами". По его словам, российский БпЛА может летать над Украиной 24 часа, чтобы истощить ПВО и деморализовать население. Для этого в беспилотнике уменьшают боевую часть и увеличивают объем бака для горючего.

Кроме того, 29 ноября издание The New York Times писало о новой стратегии обстрелов инфраструктуры Украины, которую применяет РФ. Она заключается в уничтожении подстанций для обесточивания АЭС.