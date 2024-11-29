РФ использует новую стратегию обстрелов инфраструктуры Украины: обесточить АЭС, — NYT

Новая стратегия России состоит в уничтожении подстанций. Атаки на них начались в конце августа, отметило МАГАТЭ.

В ходе недавней атаки на энергосистему Украины в четверг, 28 ноября Россия нанесла удары по критически важным объектам электросети, связанным с атомными электростанциями. Об этом пишет The New York Times.

Это была третья подобная атака примерно за столько же месяцев.

МАГАТЭ заявило, что россияне нанесли удары по электрическим подстанциям, важнейшим для трех действующих атомных электростанций Украины. Хотя о прямом повреждении реакторов не сообщалось, все они сократили выработку в качестве меры предосторожности, а один был отключен от сети.

"Энергетическая инфраструктура Украины чрезвычайно хрупка и уязвима, что подвергает ядерную безопасность большому риску", — заявил накануне, 28 ноября, Рафаэль Мариано Гросси, глава МАГАТЭ.

Несмотря на то, что РФ атакует энергетику Украины не первую зиму, сеть не рухнула, в основном потому, что большая часть выработки электроэнергии зависит от атомных станций, которые в значительной степени избежали воздушных атак.

Новая стратегия России состоит в уничтожении подстанций. Атаки на них начались в конце августа, отметило МАГАТЭ.

Подстанции распределяют электроэнергию с реакторов в другие регионы страны. Три действующих атомных электростанции Украины, в общей сложности девять реакторов, обеспечивают около двух третей мощности всей электроэнергии в стране, по словам Шона Берни, ядерного эксперта из Greenpeace Ukraine.

У подстанций также есть вторая, не менее важная функция: они поставляют электроэнергию на атомные станции, которая необходима для охлаждения реакторов и отработанного топлива.

"Потеря функции охлаждения на одном или нескольких реакторах неизбежно приведет к расплавлению ядерного топлива и масштабному радиоактивному выбросу", — предупредил Greenpeace журналистов.

Эксперты ООН выступили с аналогичным предупреждением в заявлении. По их словам "дальнейшее повреждение энергосистемы Украины чревато отключением электроэнергии, что увеличит риск потери действующими ядерными реакторами доступа к сети для питания их систем безопасности". Это может привести к серьезной ядерной катастрофе.

Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова, в комментарии "Київ24" заявил, что россияне в ходе недавнего обстрела Украины целились именно по подстанциям.

Вследствие этого сейчас ситуация в энергосистеме Украины значительно ухудшилась.

"По всей Украины в среднем 12 часов у нас графики отключения, большие проблемы. Это вызвано ударами по энергосистеме. В этот раз они сосредоточили удары на подстанциях, которые выдают мощности с атомных станций", — заявил Омельченко.

Напомним, что в оккупированном Крыму прогремели взрывы. Сообщается о прилете туда, где стоял С-400 россиян.

Также сообщается, что последствия обстрела 28 ноября зафиксировали в 14 регионах Украины. Появились новые детали о массированной атаке.