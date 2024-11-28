Последствия зафиксировали в 14 регионах: новые детали о массированной атаке ВС РФ (фото)

В украинских регионах после атаки ВС РФ наблюдаются серьезные проблемы с электричеством. В нескольких областях пострадали люди, однако предварительно обошлось без жертв.

Российские оккупанты атаковали мирные города Украины в ночь на 28 ноября и не обошлось без разрушений. Фокус собрал последние данные про последствия вражеского террора.

В Воздушных силах писали, что всего Россия применила 188 средств воздушного нападения и большинство из них удалось перехватить:

76 крылатых ракет типов Х-101 и "Калибр";

3 управляемых авиационных ракет Х-59/69;

35 ударных беспилотников типа Shahed и неустановленных дронов. Еще 62 беспилотника потеряны.

Ракетно-дроновый удар ВС РФ, как отметили в командовании, был направлен на объекты энергетики, что привело к определенным последствиям.

"Всего зафиксировано 12 попаданий, в основном в объекты топливно-энергетического сектора. В последнее время, во время воздушных атак, противник применяет большое количество ракет и беспилотников. Их массированное применение на отдельных направлениях часто превышает количество средств прикрытия. Кроме того, враг использует современные средства воздушного нападения, постоянно их совершенствует", — говорится в сообщении.

Атака ВС РФ 28 ноября: сводка по регионам

По информации ГСЧС, последствия после атаки россиян зафиксированы в 14 регионах страны: Киев, Киевской, Винницкой, Одесской, Волынской, Харьковской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Сумской, Ровненской, Львовской, Кировоградской, Хмельницкой и Николаевской областях.

ВС РФ атаковали 14 украинских регионов Фото: ДСНС

Киев. В столичной городской военной администрации писали, что воздушная тревога длилась практически 9 с половиной часов и ближе к утру в направлении Киева летели ракеты Х-101 с разных направлений, а также параллельно дроны-камикадзе.

"В результате противовоздушного боя все вражеские цели, которые угрожали Киеву, были уничтожены. По состоянию на эту минуту поступила информация о падении обломков в двух районах столицы", — говорится в сообщении.

В Днепровском районе осколок упал на открытой территории, а вот в Дарницком пострадало одно из предприятий. Там выбиты двери, окна и поврежден грузовой автомобиль. Информации о пострадавших не было.

Киевская область. По словам начальника ОВА Руслана Кравченко, тревога в регионе длилась более 10 часов и в результате работы противовоздушной обороны удалось перехватить вражеские объекты в небе.

"Пострадало два человека. Они самостоятельно обратились в больницу с легкими повреждениями. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. В результате вражеской атаки поврежден инфраструктурный объект. Пожар ликвидирован. Повреждено здание и два автомобиля", — писал Руслан Кравченко.

В еще одном районе повреждены частный дом, нежилое здание и ангар.

В Киевской области после атаки ВС РФ зафиксировали разрушения Фото: ДСНС

В Винницком городском совете писали, что в регионе после ракетной атаки ВС РФ повреждены жилые дома, уничтожена хозяйственная постройка и загорелся частный автомобиль. Также травмы получила женщина и ей предоставили оперативно медицинскую помощь.

Последствия атаки ВС РФ зафиксировали и в Винницкой области Фото: ДСНС

Одесская область. Глава областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что регион также был атакован ракетами и повреждены 6 жилых домов. Осколки одной из ракет загорелась сухая трава и гараж. Пострадали двое людей.

"Раненые — 16-летний парень и 90-летняя женщина. У обоих ссадины и резаные раны. Пострадавшим медицинская помощь была оказана на месте. В госпитализации не нуждаются. Также сегодня в больнице от полученных травм умерла 26-летняя девушка, которая была ранена в результате российской дроновой атаки 8 ноября", — написал Олег Кипер.

Волынская область. Власти поделились, что ракеты ВС РФ были направлены по критической инфраструктуре. Обошлось без человеческих жертв, пишет глава ОВА Иван Рудницкий, однако повреждены хозяйственные постройки. По состоянию на 09:19 без электричества были 215 тысяч абонентов.

В Харькове в результате российского террора повреждены производственные корпуса предприятия и повреждено остекление окон жилого многоэтажного дома. Информация о пострадавших не поступала.

В Ивано-Франковской области под прицел попали также объекты критической инфраструктуры. Обошлось без пострадавших, однако повреждены частные дома и введены аварийные отключения света, писала глава ОВА Светлана Онищук.

А вот в прокуратуре региона добавили, что повреждения получили минимум 32 частных дома, 2 хозяйственных здания и линии электропередач.

Над Черновицкой областью в ночь на 28 ноября силам ПВО удалось уничтожить вражескую ракету, но упавшие осколки повредили несколько жилых домов. Пострадавших и жертв нет, поделился начальник областной военной администрации Руслан Запаранюк.

В Сумской ОВА лишь отметили, что россияне нанесли ракетный удар по инфраструктуре одного из районов и на место направили все необходимые службы.

Утренняя атака ВС РФ оставила более 280 жителей Ровненской области без электричества, писал утром Александр Коваль. Также наблюдались перебои с водой и детей пришлось перевести временно на дистанционное обучение. Целью противника стал объект энергетической инфраструктуры и обошлось без пострадавших. После 14:00 в ОВА добавили, что энергетикам удалось вернуть электричество большинству жителей, однако возможны еще некоторые перепады напряжения.

ВС РФ атаковали 14 украинских регионов Фото: ДСНС

Во Львовской области после атаки россиян наблюдались проблемы с электричеством, однако по состоянию на 12:00 аварийные отключения были отменены. Без электроснабжения оставались практически полмиллиона абонентов.

Кировоградская область. Противник бил по региону ракетами и дронами, писал начальник ОВА Андрей Райкович. На месте взрывов работали соответствующие службы, которые ликвидировали огонь. Жертв нет.

В Николаевской области, по информации Виталия Кима, в результате ракетного обстрела есть отключения электроэнергии.

"Наращиваем мощности, наши собственные — по когенерации. Это те мощности, которые мы планировали на подобные случаи. К вечеру постараемся запитать половину, другую половину тоже дозагрузим, чтобы был свет. С этим решим. В ближайшее время будем жить по графику 2 часа есть свет, 2 часа нет света. Это на сейчас оптимальный вариант", — заявил начальник областной военной администрации во второй половине дня.

В Хмельницкой области было уничтожено 6 вражеских ракет, заявляли местные власти. Противник хотел атаковать объекты энергетики и в результате это привело к экстренным отключениям света.

"Повреждено также хозяйственное помещение. Сообщения о погибших, травмированных не поступали", — заявлял начальник ОВА Сергей Тюрин.

Напомним, 28 ноября сообщалось, что РФ атаковала ракетами с кассетным зарядом и военно-политический обозреватель Александр Коваленко рассказал, в чем сложности их перехвата. Советские ЗРК, отметил эксперт, не позволяют эффективно поражать кассетные боеголовки. В отличие от западных систем, которые, напротив, работают по принципу точечного перехвата.

Также Фокус сообщал, что в Украине весь день действуют три очереди отключений. Из-за российского обстрела повреждены объекты инфраструктуры в девяти областях Украины.