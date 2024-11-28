Наслідки зафіксували в 14 регіонах: нові деталі про масовану атаку ЗС РФ (фото)

В українських регіонах після атаки ЗС РФ спостерігаються серйозні проблеми з електрикою. У кількох областях постраждали люди, проте попередньо обійшлося без жертв.

Російські окупанти атакували мирні міста України в ніч на 28 листопада і не обійшлося без руйнувань. Фокус зібрав останні дані про наслідки ворожого терору.

У Повітряних силах писали, що загалом Росія застосувала 188 засобів повітряного нападу і більшість із них вдалося перехопити:

76 крилатих ракет типів Х-101 і "Калібр";

3 керованих авіаційних ракет Х-59/69;

35 ударних безпілотників типу Shahed і невстановлених дронів. Ще 62 безпілотники втрачено.

Ракетно-дроновий удар ЗС РФ, як зазначили в командуванні, був спрямований на об'єкти енергетики, що призвело до певних наслідків.

"Загалом зафіксовано 12 влучень, здебільшого в об'єкти паливно-енергетичного сектору. Останнім часом, під час повітряних атак, противник застосовує велику кількість ракет і безпілотників. Їхнє масоване застосування на окремих напрямках часто перевищує кількість засобів прикриття. Крім того, ворог використовує сучасні засоби повітряного нападу, постійно їх удосконалює", — йдеться в повідомленні.

Атака ЗС РФ 28 листопада: зведення по регіонах

За інформацією ДСНС, наслідки після атаки росіян зафіксовано в 14 регіонах країни: Київ, Київській, Вінницькій, Одеській, Волинській, Харківській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Сумській, Рівненській, Львівській, Кіровоградській, Хмельницькій та Миколаївській областях.

ЗС РФ атакували 14 українських регіонів Фото: ДСНС

Київ. У столичній міській військовій адміністрації писали, що повітряна тривога тривала майже 9 із половиною годин і ближче до ранку в напрямку Києва летіли ракети Х-101 із різних напрямків, а також паралельно дрони-камікадзе.

"У результаті протиповітряного бою всі ворожі цілі, що загрожували Києву, були знищені. Станом на цю хвилину надійшла інформація про падіння уламків у двох районах столиці", — йдеться в повідомленні.

У Дніпровському районі осколок упав на відкритій території, а от у Дарницькому постраждало одне з підприємств. Там вибиті двері, вікна та пошкоджено вантажний автомобіль. Інформації про постраждалих не було.

Київська область. За словами начальника ОВА Руслана Кравченка, тривога в регіоні тривала понад 10 годин і в результаті роботи протиповітряної оборони вдалося перехопити ворожі об'єкти в небі.

"Постраждало двоє людей. Вони самостійно звернулися до лікарні з легкими ушкодженнями. Їм надається вся необхідна медична допомога. Унаслідок ворожої атаки пошкоджено інфраструктурний об'єкт. Пожежу ліквідовано. Пошкоджено будівлю та два автомобілі", — писав Руслан Кравченко.

У ще одному районі пошкоджено приватний будинок, нежитлову будівлю та ангар.

У Київській області після атаки ЗС РФ зафіксували руйнування Фото: ДСНС

У Вінницькій міській раді писали, що в регіоні після ракетної атаки ЗС РФ пошкоджено житлові будинки, знищено господарську споруду та загорівся приватний автомобіль. Також травми отримала жінка і їй надали оперативно медичну допомогу.

Наслідки атаки ЗС РФ зафіксували і на Вінниччині Фото: ДСНС

Одеська область. Голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що регіон також був атакований ракетами і пошкоджено 6 житлових будинків. Через уламки однієї з ракет загорілася суха трава і гараж. Постраждали двоє людей.

"Поранені — 16-річний хлопець і 90-річна жінка. В обох садна та різані рани. Постраждалим медична допомога була надана на місці. Госпіталізації не потребують. Також сьогодні в лікарні від отриманих травм померла 26-річна дівчина, яка була поранена внаслідок російської дронової атаки 8 листопада", — написав Олег Кіпер.

Волинська область. Влада поділилася, що ракети ЗС РФ були спрямовані по критичній інфраструктурі. Обійшлося без людських жертв, пише очільник ОВА Іван Рудницький, проте пошкоджено господарські будівлі. Станом на 09:19 без електрики були 215 тисяч абонентів.

У Харкові внаслідок російського терору пошкоджено виробничі корпуси підприємства та пошкоджено скління вікон житлового багатоповерхового будинку. Інформація про постраждалих не надходила.

В Івано-Франківській області під приціл потрапили також об'єкти критичної інфраструктури. Обійшлося без постраждалих, проте пошкоджено приватні будинки та запроваджено аварійні вимкнення світла, писала голова ОВА Світлана Онищук.

А от у прокуратурі регіону додали, що пошкоджень зазнали щонайменше 32 приватні будинки, 2 господарські будівлі та лінії електропередач.

Над Чернівецькою областю в ніч на 28 листопада силам ППО вдалося знищити ворожу ракету, але осколки, що впали, пошкодили кілька житлових будинків. Постраждалих і жертв немає, поділився начальник обласної військової адміністрації Руслан Запаранюк.

У Сумській ОВА лише зазначили, що росіяни завдали ракетного удару по інфраструктурі одного з районів і на місце направили всі необхідні служби.

Ранкова атака ЗС РФ залишила понад 280 жителів Рівненської області без електрики, писав зранку Олександр Коваль. Також спостерігалися перебої з водою і дітей довелося перевести тимчасово на дистанційне навчання. Метою противника став об'єкт енергетичної інфраструктури і обійшлося без постраждалих. Після 14:00 в ОВА додали, що енергетикам вдалося повернути електрику більшості жителів, однак можливі ще деякі перепади напруги.

ЗС РФ атакували 14 українських регіонів Фото: ДСНС

У Львівській області після атаки росіян спостерігалися проблеми з електрикою, однак станом на 12:00 аварійні вимкнення було скасовано. Без електропостачання залишалися майже півмільйона абонентів.

Кіровоградська область. Противник бив по регіону ракетами та дронами, писав начальник ОВА Андрій Райкович. На місці вибухів працювали відповідні служби, які ліквідували вогонь. Жертв немає.

У Миколаївській області, за інформацією Віталія Кіма, внаслідок ракетного обстрілу є відключення електроенергії.

"Нарощуємо потужності, наші власні — з когенерації. Це ті потужності, які ми планували на подібні випадки. До вечора постараємося живити половину, іншу половину теж дозавантажимо, щоб було світло. Із цим вирішимо. Найближчим часом будемо жити за графіком 2 години є світло, 2 години немає світла. Це на зараз оптимальний варіант", — заявив начальник обласної військової адміністрації в другій половині дня.

У Хмельницькій області було знищено 6 ворожих ракет, заявляла місцева влада. Противник хотів атакувати об'єкти енергетики і в результаті це призвело до екстрених відключень світла.

"Пошкоджено також господарське приміщення. Повідомлення про загиблих, травмованих не надходили", — заявляв начальник ОВА Сергій Тюрін.

Нагадаємо, 28 листопада повідомлялося, що РФ атакувала ракетами з касетним зарядом і військово-політичний оглядач Олександр Коваленко розповів, у чому складнощі їхнього перехоплення. Радянські ЗРК, зазначив експерт, не дають змоги ефективно вражати касетні боєголовки. На відміну від західних систем, які, навпаки, працюють за принципом точкового перехоплення.

Також Фокус повідомляв, що в Україні весь день діють три черги відключень. Через російський обстріл пошкоджено об'єкти інфраструктури в дев'яти областях України.