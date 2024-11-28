РФ атакувала ракетами з касетним зарядом: у чому складнощі їх перехоплення, — Коваленко

Радянські ЗРК, зазначив експерт, не дають змоги ефективно вражати касетні боєголовки. На відміну від західних систем, які, навпаки, працюють за принципом точкового перехоплення.

Збройні сили РФ 28 листопада завдали ракетного удару по Україні із застосуванням касетних бойових частин (БЧ). Загалом Росія застосувала 85 дозвукових крилатих ракет — з них 57 були Х-101 повітряного базування, і 28 морського базування 3М14 "Калібр". У зв'язку з цим координатор групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів про складність перехоплення таких ракет.

За словами експерта, радянські системи ППО, які складають значну частину оборони України, вражають ціль шляхом підриву ракети поблизу неї. Для звичайних унітарних бойових частин це ефективно: осколкове поле, що формується, може зруйнувати ракету і запобігти детонації її заряду. Однак для касетних боєголовок підрив ракети не гарантує знищення суббоєприпасів, які все одно можуть розсипатися і завдати шкоди.

Наприклад, радянські зенітно-ракетні комплекси (ЗРК), навіть такі як С-400, розроблені для захисту від цілей з унітарною БЧ. Але їхні осколкові боєприпаси не забезпечують точного ураження самої бойової частини ракети, що робить перехоплення касетних БЧ менш ефективним.

Тим часом західні системи, як-от ЗРК Patriot, оснащені ракетами PAC-3 MSE, навпаки, працюють за принципом точкового перехоплення.

Російська ракета 3М14 "Калібр" Фото: Вiкiпедiя

Російська ракета Х-101 Фото: З відкритих джерел

"У цьому і суть. У той час як той самий ЗРК Patriot орієнтується на перехоплення цілі за траєкторією її польоту, з безпосереднім ураженням БЧ, практично всі радянські та російські системи орієнтовані на підрив десь поруч", — пише Коваленко.

Експерт додав, що такий підхід було продемонстровано під час знищення Х-47М2 "Кинджал", коли українська ППО змогла ефективно впоратися із загрозою завдяки західній техніці.

Так загроза від касетних бойових частин, що використовуються в Х-101 і "Калібрах", стає серйозним викликом для української ППО. Адаптація російських озброєнь вказує на необхідність аналогічної адаптації оборонних систем. Однак без допомоги міжнародних партнерів модернізація стане складним завданням, підсумував Коваленко.

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