РФ атаковала ракетами с кассетным зарядом: в чем сложности их перехвата, — Коваленко

Советские ЗРК, отметил эксперт, не позволяют эффективно поражать кассетные боеголовки. В отличие от западных систем, которые, напротив, работают по принципу точечного перехвата.

Вооруженные силы РФ 28 ноября нанесли ракетный удар по Украине с применением кассетных боевых частей (БЧ). Всего Россия применила 85 дозвуковых крылатых ракет — из них 57 были Х-101 воздушного базирования, и 28 морского базирования 3М14 "Калибр". В связи с этим координатор группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал о сложности перехвата таких ракет.

По словам эксперта советские системы ПВО, которые составляют значительную часть обороны Украины, поражают цель за счет подрыва ракеты вблизи нее. Для обычных унитарных боевых частей это эффективно: формируемое осколочное поле может разрушить ракету и предотвратить детонацию ее заряда. Однако для кассетных боеголовок подрыв ракеты не гарантирует уничтожения суббоеприпасов, которые все равно могут рассыпаться и нанести ущерб.

Например, советские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК), даже такие как С-400, разработаны для защиты от целей с унитарной БЧ. Но их осколочные боеприпасы не обеспечивают точного поражения самой боевой части ракеты, что делает перехват кассетных БЧ менее эффективным.

Между тем западные системы, такие как ЗРК Patriot, оснащенные ракетами PAC-3 MSE, напротив, работают по принципу точечного перехвата.

Российская ракета 3М14 "Калибр" Фото: Википедия

Российская ракета Х-101 Фото: Из открытых источников

"В этом и суть. В то время как тот же самый ЗРК Patriot ориентируется на перехват цели по траектории ее полета, с непосредственным поражением БЧ, практически все советские и российские системы ориентированы на подрыв где-то рядом", — пишет Коваленко.

Эксперт добавил, что такой подход был продемонстрирован при уничтожении Х-47М2 "Кинжал", когда украинская ПВО смогла эффективно справиться с угрозой благодаря западной технике.

Таким образом угроза от кассетных боевых частей, используемых в Х-101 и "Калибрах", становится серьезным вызовом для украинской ПВО. Адаптация российских вооружений указывает на необходимость аналогичной адаптации оборонительных систем. Однако без помощи международных партнеров модернизация станет сложной задачей, подытожил Коваленко.

Важно

Самолеты и дроны слишком далеко: как Украине ослабить российские массированные атаки

Ранее мы писали о последствиях удара 28 ноября на основе заявлений Воздушных сил ВСУ и ОВА. Россия атаковала Киев, Стрый, Волынь и другие регионы Украины.