Самолеты и дроны слишком далеко: как Украине ослабить российские массированные атаки

Под утро 28 ноября состоялся массированный обстрел Украины, во время которого РФ применила ряд средств воздушного нападения. Фокус узнал, как бороться с врагом, и удастся ли уменьшить объемы следующих атак.

В ночь с 27 на 28 ноября Россия атаковала Украину с помощью ракет различных типов и ударных беспилотников. Речь идет о 188 средствах воздушного нападения, в частности:

три зенитные управляемые ракеты С-300, запущенные по Харьковщине из Белгородской области;

57 крылатых ракет Х-101, выпущенных со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, район пусков — Волгоградская область;

28 крылатых ракет "Калибр", район пусков — акватория Черного моря;

три управляемые авиационные ракеты Х-59/69, район пусков — воздушное пространство над акваторией Черного моря;

97 ударных БПЛА типа "Шахед" и дроны неустановленного типа, запущенные из районов — Курск, Приморско-Ахтарск, Орел, Брянск, Миллерово.

По данным Воздушных сил, во время отражения нападения РФ было сбито:

76 крылатых ракет Х-101/"Калибр";

три управляемые авиационные ракеты Х-59/69;

35 ударных дронов типа "Шахед" и БПЛА неустановленного типа.

Еще 62 беспилотника были локально потеряны.

Так целью противника стали объекты украинской энергетики.

Удары по аэродромам и точкам пусков "Шахедов": как противодействовать атакам РФ

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко отметил в разговоре с Фокусом, что противодействовать атакам РФ нужно так, как Украина уже это делает. В частности, существует выработанный комплекс противодействия сбивания воздушных средств врага. Однако для этого нужно больше систем ПВО и ракет.

"Нам все еще их не хватает и мы пропускаем некоторые ракеты, потому что физически не успеваем их сбивать. Кроме того, нам нужно больше систем, чтобы целенаправленно в осенне-зимний период прикрывать объекты энергетики. Нам нужно насыщение систем для того, чтобы прикрывать и фронт, и военные объекты, и объекты гражданской критической инфраструктуры", — сказал Мусиенко.

По его словам, сейчас Украина может атаковать аэродромы, по которым достают ракеты, речь идет о полосе до 300 километров. Для того, чтобы увеличить зону досягаемости, нужны ракеты с дальностью минимум от 500 километров, в идеале — 500-700 километров. Также Силы обороны пытаются поражать дронами те вражеские объекты, которые расположены в глубине.

Возможности противника также можно уменьшить благодаря ударам по объектам военной промышленности РФ, где могут производить ракеты и элементы к ним. Кроме этого, важна постоянная работа с Западом, чтобы партнеры усиливали санкции и давление на компании, которые помогают России. Речь идет о странах, которые либерально относятся к технологиям двойного назначения, в частности, Китай.

Как поражать вражеские авиабазы на большом расстоянии?

Мусиенко отметил, что одной атаки недостаточно. Тогда как самое ценное на авиабазе — это пункты управления, то есть диспетчерская башня и оборудование, которое там есть. Кроме этого, важны самолеты и вооружение, которое есть на авиабазе. Тогда как, в частности, для разрушения взлетно-посадочной полосы нужно большое количество вооружения.

"Чтобы это разрушить с тяжелыми последствиями для врага, надо бить тогда, когда там находятся самолеты в большом количестве. И самое важное — это повреждать стратегическую авиацию или склады с ракетным вооружением. Я не исключаю, что в будущем мы такие удары увидим", — пояснил руководитель Центра военно-правовых исследований.

Военный эксперт Дмитрий Снегирев напомнил, что Украина уже наносила удары по вражеским аэродромам со стратегическими бомбардировщиками. Речь идет об аэродромах "Энгельс" в Саратовской области, расстояние от линии украинской госграницы — до 700 километров, "Оленья" в Мурманской области — 1500 километров от линии госграницы.

"Можем наносить, единственный вопрос, что удары наносятся не соответствующими средствами поражения, например, как ATACMS с кассетной боевой частью, которая работает по площади, и соответственно есть большая вероятность поражения и бортов ВКС РФ, и мест хранения тех самых ракет, которыми ведется обстрел Украины", — рассказал Фокусу Снегирев.

Он отметил, что по этим объектам работают беспилотники, однако есть определенные ограничения в моменте использования. Тогда как так называемые тактические аэродромы ВКС РФ расположены в зоне досягаемости и ATACMS, Storm Shadow, SCALP, речь идет об около 300 километров.

Кроме этого, Украина наносит удары по местам пуска "Шахедов". Так на днях был атакован аэродром в Курской области и мыс Чауда. Он отметил, что Силы обороны нуждаются в более мощном оружии, в частности, сейчас встал вопрос о возможной передаче ракет Tomahawk с дальностью поражения 1500 километров, отметил Снегирев.

Сейчас же украинские БПЛА могут поражать цели на расстоянии примерно до 2 тысяч километров, однако боевая часть беспилотника по сравнению с боевой частью крылатой ракеты достаточно слабая.

Обстрел Украины: реально ли уменьшить объемы российских атак

По словам Мусиенко, возможно уменьшить последствия атак, тогда как объемы зависят от наличия у РФ самолетов и ракет. Для того, чтобы уменьшить наличие самолетов, нужно по ним бить и уничтожать. Враг не производит стратегическую авиацию, поэтому каждый потерянный борт — это потеря, которую невозможно компенсировать. Он отметил, что также важны санкции, чтобы ограничить доступ РФ к рынку технологии компонентов ракет, и усиление украинской ПВО.

Снегирев убежден, что объемы вражеских атак можно будет уменьшить с помощью Tomahawk, ведь тогда будет возможно держать под огневым контролем фактически все аэродромы базирования стратегической авиации.

"Борта, которые выходят в точку удара, находятся вне зоны поражения украинской системы ПВО. Хотя и здесь были положительные моменты, когда нам удавалось устраивать засады с использованием Patriot. Но опять же у Patriot дальность поражения — 120 километров. Это определенные ограничения, и россияне сделали выводы и сейчас не входят в зону поражения украинской ПВО, а наносят удары с безопасного для себя расстояния", — пояснил эксперт.

Дмитрий Снегирев сообщил, что вчера исполнилось 25 лет, как Украина передала РФ свои 11 стратегических бомбардировщиков. Речь идет о Ту-160 и Ту-95МС. Согласно договору за 1999 год, Киев передал Москве около 600 ракет Х-55 и стратегические бомбардировщики, что значительно снизило возможности Украины адекватно отвечать на подобные ракетные удары.

"Причем мы ими рассчитались за потребляемый газ на сумму 275 миллионов, хотя реальная стоимость и самолетов, и средств поражения в десять раз больше. Это основная причина, почему мы не можем адекватно отвечать. Если бы было так количество ракет, стратегических бомбардировщиков, мы бы накрывали значительные территории Российской Федерации, в первую очередь, аэродромы базирования их стратегических бомбардировщиков", — подытожил военный эксперт.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что целью ударов РФ 28 ноября была украинская энергетическая инфраструктура. Он отметил, что противник применил ракеты с кассетной боевой частью, что свидетельствует о дальнейшей эскалации войны.

Ночью во время атаки россияне нанесли удар по ряду украинских областей. Речь идет о Ровенской, Волынской, Винницкой, Сумской, Львовской, Николаевской, Одесской, Кировоградской, Хмельницкой, Харьков и Киев.